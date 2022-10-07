全民運動會嘉義縣登場　縣農會總幹事組團秀舞造勢力挺

▲▼ 全民運動會嘉義縣登場，縣農會總幹事黃貞瑜邀集民間團體組隊表演為選手加油 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全民運動會10月8日至13日在嘉義縣盛大展開，為歡迎來自全國優秀運動員，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜領軍的兩支強大團隊，分別為受邀開幕秀壓軸的嘉義縣十八鄉鎮青農及迎賓秀的防疫嘉油志工團啦啦隊，兩團將在開幕晚會隆重登場。

黃貞瑜表示，這次表演內容跳脫傳統思維，志工團將以街舞方式呈現，青農團以特技結合舞步亮相，每團參與演出的素人很多都是第一次接觸，雖然期間只練習六次，但為了讓全國看到嘉義人的熱情，把握每次機會努力排練，其中超過八十歲的長者就有二十幾位，連縣長翁章梁看到彩排影片時，都直呼令人感動。

黃貞瑜說，過去兩年多台灣因疫情深受影響，因此由百工百業組成的防疫嘉油志工團，來自多個鄉鎮市，很感謝義竹鄉長黃阿家、議員戴光宗、林緗亭、許有疆還有縣政顧問呂文正的號召下，協助練習場地租借及招募超過250人共同參與這場盛會，除消防弟兄親自上陣外，部份成員們也特地身著醫護裝，加上地方志工爸媽團，訴求「團結防疫，守護臺灣」除迎接來自全國各地的優質選手，也用舞蹈表演向第一線防疫前線致敬，全齡出擊為臺灣加油，從嘉義發光，同時象徵國人攜手度過疫情難關。

黃貞瑜說，縣長翁章梁讓嘉義縣邁向農工大縣，此次全民運翁縣長特別邀請嘉義縣青農擔綱開幕秀壓軸與專業舞者合體演出，青農成員由嘉義縣18 鄉鎮的青農分會長及成員所組成。

她強調，青年返鄉務農不僅僅是維持了土地的運用以及對於家人的照顧，更肩負起傳統文化的傳承以及扮演地方發展的重要角色，配合縣長翁章梁農工大縣的政策目標，這群青農們導入了許多智慧先進的AI 智慧農業，讓農業不僅是農業，更與科技密切結合，種植出嘉義優鮮的精緻農產品，在全國打響知名度，希望藉由此次表演，讓全國民眾看見嘉義青農團結一致的精神及滿滿的活力。