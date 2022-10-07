帶短褲女散步被狗吠竟亮刀嗆：畜生　高雄墨鏡男秒逃下場慘了

記者許展溢／高雄報導

高雄一名墨鏡男6日跟一名女子，到高雄市輕軌台鐵美術館站旁邊立體停車場山坡地散步，卻疑不滿被狗吠，竟拿出一把刀恐嚇女飼主，被路過的59歲的簡男看見並上前阻止，墨鏡男才離去，而這些畫面不僅被錄下PO網，警方也追查到這名男子，將通知到案說明，將依社會秩序維護法偵辦。

▲高雄男被狗吠「掏刀」恐嚇飼主，結果一聽到路人要報警秒逃。（圖／翻攝記者爆料網）



簡男向警方表示，這對男女從輕軌建築物處的山坡上來，女生騎著腳踏車，兩人到狗比較多的欄杆看輕軌，要走時突然女生被狗吠叫，墨鏡男則立刻亮刀大叫「這狗誰的？這狗誰的？」

▲▼警方表示，將通知崔男到案說明，並移請高雄地檢署偵辦。（圖／記者許展溢翻攝）



墨鏡男只是被突如其來的狗叫聲嚇了一跳，就馬上取出隨身的尖銳器具向飼主叫囂，還怒罵簡男「畜生」，雖雙方僅口角爭執未有肢體接觸，後來也自己落跑，但簡男氣到決定報案並提告，提出公然侮辱告訴。

鼓山分局龍華所獲報後馬上展開追查，經調閱路口監視器發現，持刀男子與同行女子進入高雄市鼓山區一處大樓，初步了解，該址為梅姓女子住處，持刀男子是她50歲的友人崔男，但崔男已搭高鐵北上桃園，警方已對梅女進行訪談，後續將通知崔男到案說明，並移請高雄地檢署偵辦。