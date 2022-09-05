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搶先官方！Google Pixel 7 Pro實機開箱流出

▲Google Pixel 7開箱流出。（圖／取自Gadgetfull BD）

▲Google Pixel 7開箱流出。（圖／取自Gadgetfull BD）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒最新的報導，雖然Google的新機Pixel 7系列尚未對外公布，但一家維修商店Gadgetfull BD 在 Facebook 上發布一段簡短的開箱影片，似乎是即將推出的Google Pixel 7 Pro 。影片中顯示有人將手機從Google的盒子中取出，具備光滑的黑色外觀，其背面印有 Google 的「G」標誌。

Google 在 5 月的開發者大會上首次展示 Pixel 7 和 7 Pro，並且可能會在下個月與 Pixel Watch 一起推出。根據外媒The Verge報導，影片中的手機與Google 的官方渲染圖相符，配有鋁製鏡頭條和兩個切口，甚至也有開機的 Google Pixel 的官方動畫。

影片中沒有提到太多關於新設備的訊息，除了這次的曝光外，先前也有 Pixel 7 原型機在 eBay 上，此外，Reddit 上也有消費者表示，他們從 Facebook Marketplace 購買到Pixel 7 的原型機。

這段影片可能表明，距離Google真正推出這款新機的時間越來越近，之前的兩次洩漏沒有在手機背面顯示 Google 標誌，也沒有包括任何產品包裝。

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