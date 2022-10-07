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馬斯克繼續收購推特　3原因讓華府不安！最怕這人回歸

▲▼電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克繼續進行收購推特。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）高調宣布要以440億美元收購推特，隨後又撤回，讓推特告上法院，但法官目前同意暫停訴訟，讓馬斯克完成收購程序。美國政治新聞《POLITICO》分析，若馬斯克成功收購，恐怕讓華府感到不安。

《POLITICO》指出，包括前總統川普回歸推特、假消息大幅增多，和其他政治人物離開推特等3個原因，都可能造成華府上下不安。

報導提到，一旦馬斯克成為推特老闆，就可能讓因為違反規定被禁的爭議人物回歸，最主要是川普若回到推特，會讓共和黨和民主黨都開始擔心，共和黨得忙著替川普不受控的推文收尾，民主黨則怕川普靠推特重新博得聲量。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普過去是推特愛用者。（圖／路透）

馬斯克以「絕對言論自由主義者」自居，他可能會改變推特打擊假消息、種族主義和極端言論的審核機制。無黨派媒體倡導組織「自由媒體」（Free Press） 聯合執行長潔西卡康薩蕾斯 （Jessica González）就說，她認為將會看到大量白人至上主義者、陰謀論回到推特，還有更多喜歡用推特散播仇恨的人。

一旦發生上述情況，就可能造成政治人物因為使用感受不佳而離開推特，不過雖然美國政治人物和媒體記者都愛用推特，但對大眾的影響力仍遠不及YouTube、Facebook等平台，不是直接接觸絕大多數選民的社群媒體。

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