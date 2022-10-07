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國動預言「蔡英文死訊」遭罰　統神：台灣很多法官都亂判啦

▲▼ 。（圖／統神臉書）

▲國動、統神 。（圖／統神臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

實況主「鼻地大師國動」（本名張葦航）直播時為了諷刺印度神童，張貼公告以預言的方式說，「我講一件一定會發生的」、「蔡英文死了」等話，被依違反社維法罰款3000元。對此，國動的弟弟「亞洲統神」張嘉航針對此事回應，「台灣很多法官都亂判啦」。

張嘉航6日深夜表示，如果他是國動，他絕對會提抗告，「不是啦，那東西就是講一個事實。蔡英文會死，講一個既定、未來會發生的事實，這有什麼好告的？我跟你講，台灣很多法官都亂判啦」，他認為台灣的法官都是喜歡怎麼判就怎麼判，「你能奈我何？」

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張嘉航認為，國動的兩句話要看前言後語來判斷，「只是講一個既定的事實而已，不是看是不是肯定句，要看他的前言後語。我今天是預言，怎麼樣？只要有前言後語大家看得懂，怎麼會是拗？」「你要抓語病？又不是要去考研究生。」

亞洲統神（張嘉航）。（圖／翻攝自亞洲統神（張嘉航）臉書粉絲頁）

▲統神認為，台灣很多法官都亂判。（圖／翻攝自亞洲統神（張嘉航）臉書粉絲頁）

他說，若這樣說被法官罰，他一定會跟法官進行頂尖對決，「我講一個一定會發生的事實，蔡英文死了，本來就是啊，蔡英文本來就會死啊，不是嗎？她不會死嗎？怎麼樣？要改造成機器人是不是？拍電影是不是？全天下的人都會死啊，川普、普丁都會死啊」。

張嘉航表示，「你要故意去咬文嚼字，我覺得大可不必啦。都是看法官的見解啦，他想罰你就罰你啦」，因為過去也有社維法不判的案例。

張嘉航也分享過去開庭案的經驗表示，起訴書內容與他所知不符，也沒人跟他求證，但法官當庭宣判。他無奈地說，「你能怎麼講？百口莫辯啊」，「我知道法官跟檢察官在法庭上怎麼搞的，檢察官直接當庭吼叫『張家航你要跟我辯？你去請個會的律師啦』，所以我都知道台灣法官跟檢察官怎麼判的」，「法官要這樣，沒有人治得了台灣的法官」。

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