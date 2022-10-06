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海巡加速造艦「突破航運限制」　最速艦第5艘安平級八里艦交船

▲海巡加速造艦 最速艦第5艘安平級八里艦交船。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲最速艦第5艘安平級八里艦交船。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

中信造船股份有限公司董事長韓碧祥、海巡署主任秘書滕永俊及艦隊分署長廖德成等人，於今（6日）上午10時在中信高鼎廠共同主持「安平級巡防艦（600噸級）第5艘八里艦交船暨第6艘-CG607下水命名聯合典禮」。艦隊分署長廖德成表示，該型艦係以海軍沱江艦藍圖為基礎，最快航速高達44節以上，增設最大射程達120米之高壓水砲。

典禮中，由北部機動海巡隊隊長林志明代表受贈船模，海巡署主任秘書滕永俊為CG607命名揭牌，並依造船慣例邀請滕主任秘書夫人張女士進行下水擲瓶儀式，預祝海巡造艦計畫順利圓滿完成。

▲海巡加速造艦 最速艦第5艘安平級八里艦交船。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲最速艦第5艘安平級八里艦交船。海巡署主任秘書滕永俊賢伉儷（右）及艦隊分署分署長廖德成（左）。

艦隊分署指出，本次CG607以水上浮塢方式展現下水磅礡氣勢，並開放與會貴賓登「八里艦」參觀，在康周華艦長的帶領解說下，深入了解艦艇操作性能及平戰轉換功能。該型艦係以海軍沱江艦藍圖為基礎，進行海巡模組設計，蒲福風力耐受級數已提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120米之高壓水砲

另外，搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管）20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備，有效捍衛海疆，肩負守護藍色國土之重責大任。今天同時為另一艘同型船CG607，命名為「吉安艦」，未來將配置於東部地區機動海巡隊，專責執行我國東方太平洋至綠島蘭嶼專屬經濟海域巡弋任務。

▲海巡加速造艦 最速艦第5艘安平級八里艦交船。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲安平級八里艦。

「八里艦」原定於今年12月31日前完成驗收交船，在海巡署及中信公司的共同努力下，不受國際局勢航運限制，工程進度順利圓滿，提前於本日辦理交船儀式。目前接艦同仁已完成航儀設備及航海操船訓練，接續實施戰系裝備教育訓練，通過各項測考後，成為北部地區機動海巡隊繼淡水艦後第二艘專責執行西北至台日海域護漁及維權任務的高速船艦。

▲海巡加速造艦 最速艦第5艘安平級八里艦交船。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲吉安艦下水。

艦隊分署長廖德成表示，海巡新造各噸級艦艇性能及裝備大幅躍升，新型艦艇投入海上巡邏勤務，將可提升海上巡邏密度與勤務強度，有效執行海域巡防任務，面對緊張複雜之國際局勢，本署執法立場及決心不受影響，以維護國家海洋權益，守護民眾生命財產，確保漁民作業安全。

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