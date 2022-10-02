我國新海研一號遭日艦騷擾！海巡派2艦對峙逼退　他點出背後真相

▲我國研究船在台灣東海遭日艦騷擾，海巡艦艇到場對峙逼退。（圖／翻攝自張競臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

我國台灣大學「新海研一號」研究船9月30日前往台灣東部海域執行科學研究時，遭到日本海上保安廳艦艇騷擾，海巡署花蓮艦、連江艦接獲通報後，立刻前往實施戒護任務，一度與日艦在海上對峙，最後讓日艦知難而退，海巡弟兄表現值得肯定。

中華戰略學會資深研究員張競2日指出，當日天氣及海象非常好，目視辨識艦船距離可達5至10海浬左右，而且新海研一號在海上作業時，全程開啟船位通報系統，假若日方艦艇只是單純查證目標，根本就不必接近到新海研一號如此靠近距離。

張競認為，日本海上保安廳就是刻意闖進我方近岸海域，製造海上執法記錄，以便透過實質執法事實，來主張其海域管轄權，其背後居心相當險惡，所幸我國海巡署花蓮艦、連江艦趕到實施戒護，最後讓日艦知難而退。

他直言，我方海域執法艦艇與日方艦艇在海上對峙，就是在明確表達我方執法能力，講穿了就是表態讓日方理解，此為我方有效管轄執法水域，這就是在維護國家主權，對此應肯定海巡袍澤觀念正確有為有守。

▼我國研究船在台灣東海遭日艦騷擾，海巡艦艇到場對峙逼退。（圖／翻攝自張競臉書）

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