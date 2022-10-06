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雙北3槍擊案「槍手都跟他有關」　威震吳明達辯：都在做愛心

記者邱中岳／台北報導

威震集團首腦吳明達日前涉嫌花5百萬買兇，目標直指芳明館大哥黃清源，檢警在6月份逮捕吳，吳以3百萬元交保，檢警後續整合資料，發現槍擊案涉案人員都曾是吳明達的左右手、司機或是員工，但吳到案後卻辯稱「槍擊案發生前，都被陸續開除了」，事後檢警還查出吳明達經營實體賭場，以地下匯兌的方式，將4千萬匯到海外涉及洗錢。

警方調查，吳明達因與李姓建商有千萬債務糾紛，2021年11月找來蔡姓男子持槍前往李男住處前開槍警告，事後警方查出，蔡姓槍手曾經是吳明達的司機；2022年2月間，吳明達的貼身隨扈劉偉元，找來表哥劉志偉出資50萬找上梁建偉、張修名狙殺黃清源，梁、張卻倒戈帶槍投靠黃。

▲▼吳明達曾因企圖買兇殺人被捕，後來又因賭場、洗錢等罪再度被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲吳明達曾因企圖買兇殺人被捕，4日又因賭場、洗錢等罪再度被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

2022年4月底，林姓男子持衝鋒槍，前往原生企業開槍示威，最後帶槍到大同分局投案，檢警也查出，林姓男子竟然是天龍企業（吳明達家族企業）的員工；事隔不到1個月，又傳出1名吳姓男子在酒後跑到士林區，對著民宅狂轟，雖然辯稱是口角糾紛，但警方也查出，吳男是吳明達貼身保鑣兼司機。

檢警查出，3起槍擊案涉案槍手，都是吳明達的親信，都曾經在吳明達身邊當過司機、員工甚至隨扈，並且追查吳明達的金流，發現吳從事經營賭場，所以在4日兵分多路，在淡水先逮捕吳明達後，又在其他地點查獲共犯。

▲▼吳明達曾因企圖買兇殺人被捕，後來又因賭場、洗錢等罪再度被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲雙北3起槍擊案涉案槍手，都曾與吳明達有關，吳明達被逮，警方當場搜索住處。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢警查出，吳明達涉嫌經營麻將地下賭場，都是底注3千元起跳，幾乎都是吳明達的帳戶支付賭客賭金，每個月出入金額超過5百萬，還發現吳明達透過地下匯兌將4千萬台幣，轉交給偷渡中國大陸逃亡的張姓男子。

吳明達面對警方詢問，只強調威震集團是在做愛心、公益，這些糾紛他都不清楚，只印象中這些涉案槍手「好像有看過」，但品行不佳就陸續開除，在離開後才犯下這些案件，但警方訊後仍依照《組織犯罪防制條例》、賭博罪、銀行法、洗錢防制法等罪將吳明達等人移送法辦。

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