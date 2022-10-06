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國慶光雕場次看這裡！總統府變身寶島戲院　「甘露水」也壓軸登場

▲▼中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典。（圖／文化總會提供）

▲國慶光雕展演將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典，包括一世紀雕塑「甘露水」壓軸登場。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

中華民國111年國慶光雕展演將於今（6）日晚間點燈，文化總會在5日試燈預演，壯觀畫面首度曝光！今年展演用超廣角布幕、巨型光雕投影，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現台灣跨足各領域的國寶級經典，包含10幅畫作、8首歌曲，25部電影、14幅手繪電影海報；而相隔一世紀後重現世人眼前的雕塑作品「甘露水」也壓軸登場。

▲▼中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典。（圖／文化總會提供）

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▲中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典。（圖／文化總會提供）

文化總會昨日深夜在總統府前進行今年國慶光雕的試燈預演，這次光雕主題為「寶島有光・土地之愛」，策展團隊利用點燈前的最後一夜，進行最後的修調，就是為了讓光雕投影能搭配精心編曲的配樂及旁白，完美呈現在國人及世人眼前。

▲▼中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典。（圖／文化總會提供）

▲國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典。（圖／文化總會提供）

文總秘書長李厚慶指出，今年光雕展演的策展團隊，是曾得過德國紅點設計獎的陳怡潔藝術工作室，並請到國藝會董事長林曼麗擔任藝術顧問，金馬獎得主黃信堯導演也協助錄製口白。展演無論是素材的豐富度，作品的精緻細膩，或是配樂的多元繽紛及典故，都創下光雕開辦6年來的新高。

▲▼中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典。（圖／文化總會提供）

▲▼中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典。（圖／文化總會提供）

▲▼中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典。（圖／文化總會提供）

今年光雕展演策展，還向紀露霞、文夏、洪一峰等歌王歌后致敬；也讓林之助、陳澄波等台灣前輩藝術家的經典畫作，重現在世人眼前。另還有台灣的運動選手，在東京奧運等賽事揮汗、亮眼的表現畫面，都在投影中呈現。

包括歷經百年後重新面世的「甘露水」，壓軸投射在總統府的建築上，搭配「永遠的台灣」字幕超動人。創作者黃土水在一世紀前就許下心願，希望台灣的人們能夠共創「藝術Formosa時代」，其精神也繼續流傳下去。

▲▼中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典。（圖／文化總會提供）

▲▼歷經百年後重新面世的「甘露水」登場，讓創作者黃土水的精神能夠繼續流傳下去。（圖／文化總會提供）

▲▼中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典。（圖／文化總會提供）

文總指出，今日的點燈晚會，將於晚間6點半由「臺北爵士大樂隊」（TJO）開場表演，該團成立於2008年，去年獲選為Taiwan Top演藝團隊，將帶來寶島歌王歌后洪一峰、文夏、紀露霞的作品等精彩曲目。點燈儀式也會同步在文化總會臉書專頁轉播。

而點燈儀式前，則由積極開拓台灣音樂劇新風貌的「瘋戲樂工作室」以音樂劇《台灣有個好萊塢》的精彩橋段，邀請總統蔡英文及多位貴賓上台啟動點燈；該團隊的2022年《台灣有個好萊塢》「不同返享版」也將重返舞台，劇迷及民眾可關注售票資訊。

▲▼中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，將總統府建築打造為「寶島戲院」，重現各領域的台灣國寶級世紀經典。（圖／文化總會提供）

▲今年國慶光雕展演場次為10月6日～10月10日晚間。（圖／文化總會提供）
 
今年國慶光雕展演場次為10月6日～10月10日，每天晚上展演19：00、 19：30、20：00、20：30、21：00、21：30計6場，每次約12分鐘。

文總提醒，今（10/6）晚首場（19：00）舉辦點燈儀式，因維安考量，府前凱道廣場圍籬區內不開放民眾進入，管制區外可供民眾觀賞，惟觀賞角度恐不理想，建議從第2場次（19:30）後再前往欣賞，敬請民眾見諒；另周邊道路因國慶大會及光雕展演，實施交通管制，敬請用路人配合。

▲▼中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光 土地之愛」，相隔一世紀後重現世人眼前的雕塑作品「甘露水」也壓軸登場。（圖／文化總會提供）

▲相隔一世紀重現世人眼前的雕塑作品「甘露水」壓軸登場，搭配「永遠存在的台灣」投影字幕超動人。（圖／文化總會提供）

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