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「31歲還在領3萬」　她狂兼差嘆：這種薪水不敢談戀愛

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友在臉書PO文聲稱，自己已經31歲了，本職月薪大約是3萬2000元，她還有其他兼差的收入，但仍然覺得太少，甚至因此感到羞愧而不敢談一場新的戀愛，「是不是社會上不太能接受31歲還在領3萬？」文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都勸她沒必要這麼自卑，「能有養活自己的能力就好，不要委屈自己去遷就。」

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲原PO認為自己的薪水很低，因而不敢發展新戀情。（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中提到，今年已經31歲了，先前跟男朋友分手，之後便回到南部老家生活，目前本職的月薪大約是3萬2000元，因為覺得薪水太少，下班之後她還會去打工兼差，每個月幫自己加薪3000至5000元。

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原PO無奈地說，雖然加上打工的薪水，她每個月的收入最高可以達到3萬7000元，「但這種薪水我不敢去認識別人，不曉得怎麼跟別人成立一個家庭，是不是社會上不太能接受31歲還在領3萬？」

文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都覺得原PO太過自卑，月薪3萬多元的人其實不少，不必如此看輕自己，「低薪多的是，3萬也是自己努力賺來的，沒必要看不起自己，加油」、「南部算高薪」、「什麼薪水都不要緊，重點是妳對生活的態度，妳年輕又很認真努力，靠自己賺錢，不偷不搶不騙，妳就是值得令人尊敬的好女孩」、「能有養活自己的能力就好，不要委屈自己去遷就」、「31歲3萬怎麼了？我快50歲也沒差多少啊」、「我60歲還在領3萬，過得快樂就好，加油」。

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