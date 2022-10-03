「可不可以讓我摸」同志大遊行遭摸鳥　交通志工賠錢換免囚

▲高雄一名男子2020年參加同志大遊行時，遭指揮交通的志工突襲摸鳥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名男子參加2020同志大遊行時，遭當時負責指揮交通的志工詢問「可不可讓我摸一下」後遭摸鳥，嚇得報警。志工雖辯稱患有躁鬱症，法院仍依違反性騷擾防治法，處拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，一名男子2020年11月28日前往高雄參加同志大遊行，跟著隊伍一起踩街遊行，下午1時30分左右，行經鹽埕區七賢三路與大仁路口處時，突然有名負責指揮交通志工上前搭訕他。

沒想到志工開口第一句卻是「可不可以讓我摸」，並趁男子來不及反應之際，突襲摸鳥得逞。男子證述時表示，當下他覺得不舒服，有遭受侮辱的感覺，後來聽說很多人受害，因此覺得志工是故意的，決定提告。

偵訊時志工堅決否認性騷擾犯行，稱在2021年4月患有躁鬱症，曾住院治療一段時間，檢方認為案發時間與住院時間相隔4月以上，被告行為當時是否受身心症狀影響，實存勘疑，辯詞不採信，依違反性騷擾防治法提起公訴。

高雄地院考量志工審理期間改口坦承犯行，並與受害男子達成調解，並已給付賠償金完畢，當能知所警惕，應無再犯之虞，因此宣告緩刑2年。