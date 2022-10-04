高雄青旅Google驚見壞壞床照　一柱擎天＋屁股蛋還能看見腿毛

▲高雄一間青年旅館的Google簡介中，竟出現2張18禁照片。（圖／翻攝自Google評論）

記者趙蔡州／綜合報導

雙十連假即將到來，不少人已經開始計畫出遊、找尋住宿旅社。有一名網友日前上網尋找高雄旅館時，發現某知名飯店品牌旗下青旅的Google簡介上，竟然有人上傳男子的屁股及露出下體等18禁床照，而且上傳時間就在2天前，照片一出吸引不少網友朝聖。

有網友近期在尋找雙十連假在高雄要住宿的飯店時，意外在美麗島捷運站附近一間知名青年旅館的Google簡介中發現，竟有人在2天前上傳了2張在房內拍攝的不雅照片，其中一張為滿腿腿毛的男子背對鏡頭，內褲半穿露出屁股蛋，另一張為男人躺在床上裸睡，下體「一柱擎天」的畫面。

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▲青旅的Google頁面上出現不雅照片。（圖／翻攝自Google評論）

這一間青年旅館隸屬某知名品牌，擁有混合背包房、男性或女性專屬背包房、單人或雙人雅房，單人或雙人套房等房型供旅客選擇，環境舒適，且最便宜一晚有時不到1000元就能入住，交通方便鄰近捷運站及六合夜市，在Google評論中擁有4.2星好評。

不雅照片一出，吸引不少網友到Google評論中留言，不過照片已於4日晚間9時許刪除。根據《聯合新聞網》報導，法界人士表示，旅客公開上傳裸露照的行為，恐有會涉及散播猥褻物，如果是偷拍其他旅客，也可能觸犯妨害秘密罪。

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