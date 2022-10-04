柯基搭電梯下秒警報狂閃…「禁止入內」逼牠離開　真相笑瘋

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一網友近日帶著自家寵物柯基，進入電梯時電梯突然自動報警，還不斷提示「禁止電動車進入電梯」。隨後，不管主人是讓愛犬獨自在電梯內，還是抱著牠，電梯都不肯運行，直接把柯基誤認成一輛電動自行車，場面十分令人無語。網友看後笑翻，戲稱電梯為「人工智障」。

據《白鹿視頻》報導，大陸規定電動自行車不能推上樓去充電，為了防止有人私自推車上樓，不少電梯設置了識別和警報裝置。不過近日，湖南一社區的電梯卻鬧出了笑話。

▲柯基進電梯被當電動車報警停運。（圖／翻攝自白鹿視頻）

當時，主人嘗試讓愛犬獨自進入電梯，也嘗試將愛犬抱起，但都出現了警報。

沒辦法，主人只好求助管委會。工作人員回應，可以試試將愛犬的頭罩起來。於是，主人便使用一塑膠袋將柯基的腦袋給裹住。

▲柯基進電梯被當電動車。（圖／翻攝自白鹿視頻）

沒想到效果立竿見影，電梯終於不再發出警報，也成功關上門正常運行起來。

此事曝光後，引起了網友的熱議，大家在談笑之餘，也分析了事故的成因。有人表示，「大概率是把狗頭識別成了電動車坐墊，所以才會發出警報，這也是為何罩住狗頭後，警報就接觸了的原因。」

▼柯基最後偽裝成功。（圖／翻攝自白鹿視頻）