　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

柯基搭電梯下秒警報狂閃…「禁止入內」逼牠離開　真相笑瘋

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一網友近日帶著自家寵物柯基，進入電梯時電梯突然自動報警，還不斷提示「禁止電動車進入電梯」。隨後，不管主人是讓愛犬獨自在電梯內，還是抱著牠，電梯都不肯運行，直接把柯基誤認成一輛電動自行車，場面十分令人無語。網友看後笑翻，戲稱電梯為「人工智障」。

據《白鹿視頻》報導，大陸規定電動自行車不能推上樓去充電，為了防止有人私自推車上樓，不少電梯設置了識別和警報裝置。不過近日，湖南一社區的電梯卻鬧出了笑話。

▲柯基進電梯被當電動車報警停運。（圖／翻攝自白鹿視頻）

▲柯基進電梯被當電動車報警停運。（圖／翻攝自白鹿視頻）

當時，主人嘗試讓愛犬獨自進入電梯，也嘗試將愛犬抱起，但都出現了警報。

沒辦法，主人只好求助管委會。工作人員回應，可以試試將愛犬的頭罩起來。於是，主人便使用一塑膠袋將柯基的腦袋給裹住。

▲柯基進電梯被當電動車報警停運。（圖／翻攝自白鹿視頻）

▲柯基進電梯被當電動車。（圖／翻攝自白鹿視頻）

沒想到效果立竿見影，電梯終於不再發出警報，也成功關上門正常運行起來。

此事曝光後，引起了網友的熱議，大家在談笑之餘，也分析了事故的成因。有人表示，「大概率是把狗頭識別成了電動車坐墊，所以才會發出警報，這也是為何罩住狗頭後，警報就接觸了的原因。」

▼柯基最後偽裝成功。（圖／翻攝自白鹿視頻）

▲柯基進電梯被當電動車報警停運。（圖／翻攝自白鹿視頻）

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
快訊／彰化超狂違建要拆了！　屋主今自行拆除
台股抄底時刻到了？　國泰金總座：閉眼就買、不用怕
彰化違建「吃掉人行道」！　神秘屋主：路是自己買的要建商賠
「超級悠遊卡」上市！　柯文哲預言：這東西會大賣
快訊／被控惡鄰逼媽擋槍！　王子親上火線反擊了
衝北海道！星宇航空「全包行程」開賣　5天4夜6.75萬起
限時5天！超商「雙十咖啡優惠」　美式買10送10、拿鐵只要3
快訊／西門町男失足墜9樓身亡　女友痛哭：剛搬來才在找工作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

柯基搭電梯下秒警報狂閃…「禁止入內」逼牠離開　真相笑瘋

吃水煎包！他一咬只見「1粒肉末」驚呆　網笑瘋：精準1％含肉量

景區「孫大聖」山谷間表演鋼索翻筋斗　網友冒冷汗：真・騰雲駕霧

因南京玄奘寺牌位事件被免職！女官員「近70天後復出」仕途無影響

重慶路面瞬間塌陷變「巨型黑洞」…多人慘墜入化糞池！吞人畫面曝

河南沈丘實施「哨點」獎懲制　上報「發熱人員」最高獎金22萬

亞洲第一座深水導管架平台「海基一號」啟用　可日產原油5000噸

正妹教師上課窗邊擠滿旁聽者　學生自嘲：應到30人實到300人

中共20大在即…96歲江澤民慶生照曝　習近平、李克強等送花籃祝壽

人的保存期限等於一塊麵包？　陸常態化PCR像演電影《鐘點戰》

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

柯基搭電梯下秒警報狂閃…「禁止入內」逼牠離開　真相笑瘋

吃水煎包！他一咬只見「1粒肉末」驚呆　網笑瘋：精準1％含肉量

景區「孫大聖」山谷間表演鋼索翻筋斗　網友冒冷汗：真・騰雲駕霧

因南京玄奘寺牌位事件被免職！女官員「近70天後復出」仕途無影響

重慶路面瞬間塌陷變「巨型黑洞」…多人慘墜入化糞池！吞人畫面曝

河南沈丘實施「哨點」獎懲制　上報「發熱人員」最高獎金22萬

亞洲第一座深水導管架平台「海基一號」啟用　可日產原油5000噸

正妹教師上課窗邊擠滿旁聽者　學生自嘲：應到30人實到300人

中共20大在即…96歲江澤民慶生照曝　習近平、李克強等送花籃祝壽

人的保存期限等於一塊麵包？　陸常態化PCR像演電影《鐘點戰》

告雞排妹2連敗　高雄知名整型診所回應：深表遺憾將求救濟

台灣存證託憑證定位模糊　裁罰恐危害人權

查「出生證明」看完字跡痛哭！　鍾瑶崩潰：顫抖的手握著那張紙

月子中心照護員滑手機83mins！男嬰嗆奶腦傷...搶救275天亡

快訊／超狂違建要拆了！彰化「鐵皮屋吞人行道」　屋主今自行拆除

驚悚畫面！西門町男拒入監墜9樓亡　女友直擊驚喊：掉下去了

差60歲！78歲老農嗨娶少女「急拚第一胎」　交往3年彼此都初戀

遭控洩漏吹哨者個資　台中市府駁斥「依規辦理」

出差3個月！一回台「女友懷孕了」　他細想崩潰：怎麼算都不對

「房市不能只論短期漲跌」　花敬群倡不動產證券化穩市

大陸熱門新聞

女兒要回家！爸站路邊緊盯路口到天黑

他扛「135萬假鈔」買車送女友！18天後才被戳破

他開特斯拉返鄉狂塞24小時！　電量歸零糗困車陣

重慶路面瞬間塌陷變巨型黑洞　多人慘墜入化糞池

正妹教師上課窗邊擠滿旁聽者 學生自嘲：應到30人實到300人

聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店

婆婆花1年特製「鳳冠」送媳婦　百萬人羨煞

男女學生校內雙人瑜珈！同學嗨翻圍觀

生吞魚1部位！她肝急性衰竭

人有保存期限？陸PCR像演《鐘點戰》

中共20大在即…96歲江澤民慶生照曝

吃水煎包！他一咬只見「1粒肉末」驚呆

亞洲第一座深水導管架平台「海基一號」啟用 可日產原油5000噸

伴郎團遭「團滅」　新娘：我還放水了

更多熱門

相關新聞

以為找到零食　開另一手汪秒凍結

以為找到零食　開另一手汪秒凍結

狗狗擁有靈敏的嗅覺，不少飼主也因此常和寵物玩「找零食」的遊戲，讓狗狗猜出食物放在哪支手。日本這位主人這天也和狗狗玩起尋寶遊戲，但是過程中居然對毛孩玩起惡作劇，狗狗被戲弄的失落反應讓網友看了都笑說「真的太壞了」。

她教毛孩坐椅子　從此多出3尊背後靈

她教毛孩坐椅子　從此多出3尊背後靈

3坨柯基擠機車　忽然下起口水雨

3坨柯基擠機車　忽然下起口水雨

柯基打針全身發抖　轉頭眼眶全淚

柯基打針全身發抖　轉頭眼眶全淚

女王的柯基怎麼辦？將由「他」接手照料

女王的柯基怎麼辦？將由「他」接手照料

關鍵字：

柯基電梯電動車

讀者迴響

熱門新聞

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

麥當勞「洋蔥圈」睽違6年悄回歸！

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

陳彥婷 「爸媽幫出1／3頭期款」被酸

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面