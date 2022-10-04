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育才無數！內農拳擊隊傅志群老師獲頒「學校體育傳炬獎」

▲內埔農工老師傅志群獲頒「學校體育傳炬獎」。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲內埔農工老師傅志群獲頒「學校體育傳炬獎」。 （圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立內埔農工老師傅志群出身拳擊世家，近20年來訓練賴主恩、李敏等優秀人才，獲教育部體育署頒贈代表基層學校體育薪火相傳的「學校體育傳炬獎」，以表彰他在學校體育的奉獻及付出。

▲內埔農工老師傅志群獲頒「學校體育傳炬獎」。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲內埔農工老師傅志群獲頒「學校體育傳炬獎」。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

教育部體育署對於長期擔任學校體育幕後推手，及推動學校體育極具貢獻的單位及個人，經初審、決審嚴格的評選程序後，頒贈代表基層學校體育薪火相傳的「學校體育傳炬獎」。

傅志群出身拳擊世家，自2002年從父親傅東光老教頭手中接過兵符後，至今已擔任拳擊隊指導老師已將近20年，這些年來內農拳擊隊不但國內外參賽成績非然，更培育出如2016年里約奧運國手賴主恩、2022年總統教育獎得主李敏等優秀的拳擊好手。

另他也注重選手生活教育及多元能力的培養，且大力推展奧林匹克教育「尊重、友誼、卓越」的核心理念，並透過典範學習，期盼達到見賢思齊之效。卓越的表現，對於基層體育的用心，讓他獲頒今年學校體育傳炬獎「運動教練獎」。

傅志群表示「很榮幸獲頒這個獎項，感謝學校的推薦以及評審委員的肯定，這是支持自己繼續前行的動力。內農拳擊隊的選手有極高比例，來自單親、低收、原住民與新住民等弱勢族群，希望藉由拳擊運動及全人教育，讓孩子們翻轉人生，用生命影影響生命，是一件很美的事。」

內埔農工張世波校長指出，「拳擊運動向來是內農的特色和傳統強項，傅教練父子四十多年來，育才無數桃李滿天下，為國家培育出數十位傑出的奧、亞運國手為臺灣爭光，也幫助許多弱勢的孩子，透過拳擊運動改變人生。現在全國各地有許多內農拳擊隊校友擔任老師和教練，為臺灣培養更多優秀的拳擊苗子，這都是傅教練父子多年耕耘的成果，傅老師此次獲頒傳炬獎真的是實至名歸。」

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