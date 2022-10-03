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大陸 大陸焦點 特派現場

一聽女兒要回家…爸站路邊「緊盯路口到天黑」！暖心背影惹哭網

記者閔文昱／綜合報導 

大陸正值「十一」國慶長假，不少在外地打拼的子女都紛紛返回家鄉。廣東省雲浮市近日出現暖心一幕，一名爸爸站在路口等女兒回家，但因各地都出現返鄉車潮，交通堵塞，導致女兒遲遲無法抵達，而爸爸也只能不斷觀望路口，希望能趕快看到女兒平安歸來。焦急的背影照在網路上曝光後，感動不少網友。

綜合陸媒報導，拍攝影片的李女表示，畫面中的男子就是她的丈夫，當天中午女兒從廣州出發回家，但因交通壅塞，原本2個半小時的車程花了10多個小時，夫妻倆從白天等到黑夜，期間丈夫一共下樓了3次，最後乾脆不上樓了，在路口等了一個多小時才終於接到女兒。

▲一名爸爸為了等女兒回家，站在路邊等了一個多小時。（圖／翻攝自牛視頻）

▲爸爸焦急等待女兒回家的背影被媽媽給拍下。（圖／翻攝自牛視頻）

李女透露，女兒喜歡吃香蕉，所以家裡還特別準備幾根放著，但丈夫怕女兒肚子餓，就直接拿著香蕉到路口等帶，期間不論是站著、蹲著、半蹲著，眼神始終都是注視著路口旁的道路，最後終於看到載著女兒的汽車駛來，才趕緊站起來，幫坐在前座的女兒打開車門，送上手中的香蕉，並帶女兒回家。

畫面一出，馬上引發不少網友共鳴，紛紛留言「他們的愛，大多時候都是無聲的」、「父愛很多是無言！但和母愛一樣偉大」、「這一看就是等女兒」、「我想我爸了」、「只有當媽了才知道這種牽掛和擔心是多麼的煎熬」、「有這樣的爸爸真好」、「想到以前爸爸也常常站在陽台上，望著我下班回家的路」。

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