再起底「豪乳正妹」車手！翹孤輪是日常　拍這囂張影片也沒在怕

記者劉人豪／綜合報導

台61線西濱快速道路桃園觀音段，1名重機騎士騎著Kawasaki Ninja「翹孤輪」長達25秒，畫面曝光後在網路上瘋傳，騎士遭肉搜，疑是身材姣好豪乳正妹，但有車友指出「她」不僅是男兒身更是慣犯，社群網站上也放滿自己騎車特技照，甚至有沒掛牌就上路的影片。

▲陳姓重機騎士IG上的大頭照穿短裙小可愛外搭皮衣，乍看相當清純可愛。（圖／騎士IG）

「翹孤輪」影片今天在網路上瘋傳後，引起網友肉搜，有車友低調向《ETtoday東森新媒體》指出，該名陳姓「爆乳正妹」真實身分是「男兒身」，騎乘重機多年時間，且聲帶也做手術過，車友指出「她」不僅是男兒身更是慣犯，社群網站上也放滿自己騎車特技照。

▲桃園台61重機女騎士翹孤輪狂飆25秒。（圖／翻攝記者爆料網）

細看這位騎士的社群網站，除了熱衷練習翹孤輪之外，也有沒掛牌就騎上路的影片。影片中他穿著與IG大頭照相同的安全帽、上衣、短裙、短靴，騎著同一台Kawasaki Ninja，只不過車輛後方並沒有懸掛車牌，有網友詢問「車牌勒」，而騎士也回應「不想掛車牌」。

依照道路交通處罰條例，已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛。得以罰款3600元到10800元，並禁止其行駛。