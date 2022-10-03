合組「生質塑膠」供應鏈　奇美、Neste、出光、三菱商事合作

▲奇美實業將與Neste、出光興產、三菱商事4家公司同意合組「生質塑膠」供應鏈，並以生質苯乙烯來製造生質塑膠，預計將成為日本與台灣市場上的首例。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美實業將與Neste、出光興產、三菱商事4家公司合組「生質塑膠」供應鏈，將採用Neste RE™生質輕油，來生產生質苯乙烯，並以生質苯乙烯來製造生質塑膠，如生質ABS樹脂。生質苯乙烯與生質ABS將於2023年上半年推出，預計將分別成為日本與台灣市場上的首例。

Neste 是全球領先的可再生與循環原料生產商，供應聚合物與化學工業之用。Neste將供應Neste RE™ 生質輕油給日本最大苯乙烯製造商出光公司。Neste RE™生質輕油來自於廢油等100％生物基原料，因此與傳統的化石原料相比，可大幅降低其生命週期中產生的溫室氣體排放。

出光將依照質量平衡方法生產生質苯乙烯，並供應給全球最大ABS樹脂供應商奇美實業以生產生質塑膠產品。而三菱商事則將負責供應鏈管理以及生質產品的市場發展工作。

透過發展比傳統塑料供應鏈中更強大的夥伴關係和更密切的合作，4家公司正在為塑料生產引進新的可再生生質原料，以取代化石原料，藉此為產業的溫室氣體排放減量及邁向低碳社會做出貢獻。