才咬了3口！19歲少年出國玩吃捲餅　無法呼吸當晚就過世

▲19歲少年儘管告知餐廳服務生對芝麻過敏，但最終還是吃到芝麻，當晚就過世。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

英國19歲少年喬多布森（Joe Dobson）前往墨西哥旅遊，用餐期間，儘管多次告知餐廳人員要確保食物中沒有放芝麻，因為他對芝麻過敏，但等到捲餅上桌後，他吃了3口就發現裡面有放芝麻，出現無法呼吸的狀況，陷入昏迷，當晚就在醫院病逝。

綜合太陽報、每日郵報報導，喬多布森去年11月1日與朋友們來到墨西哥東南部濱海城鎮普拉亞德爾卡曼（Playa del Carmen）旅遊，並到訪之前就來過的餐廳用餐。因為喬多布森對芝麻、雞蛋、牛奶與花生過敏，在點餐時，他用英語、西班牙語多次要求餐廳工作人員，確保餐點中不要放入芝麻。

當喬多布森所點的捲餅送來時，他一看就發現食物放有芝麻，隨即退給餐廳，更告知服務生「如果吃了芝麻就會死掉」。隨著捲餅再次送上桌，喬多布森用燈照來確認是不是還有芝麻。

然而在喬多布森吃了捲餅3口後，立刻就發現裡面有放芝麻，他隨即告訴餐廳此事，但服務生並未重視這起事件，也不願意幫忙叫救護車。他的朋友們見狀趕緊返回住宿地點，幫他拿取治療急性過敏反應的藥物，但已經來不及。

由於無法呼吸，喬多布森失去意識，儘管當時搭乘警車緊急送至醫院，醫師仍無法救回他的性命，當晚就在醫院過世。

驗屍官泰勒（Mark Taylor）說明，餐廳提供的食物中含有芝麻，讓喬多布森出現致命過敏反應，即便他事前做到所有一切的告知，提醒餐廳不要提供含有芝麻的食物，但最終還是吃到芝麻過世。

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