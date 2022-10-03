時空旅人？人妻相隔9年被Google街景拍到　驚人巧合曝光

▲莉安卡特賴特2018年8月站在路口時，被Google街景員拍到。（圖／翻攝自鏡報，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國女子莉安卡特賴特（Leanne Cartwright）發現驚人巧合，因為她分別在2009年與2018年在同個路口被Google街景員拍到，甚至站在同樣位置。她透過臉書分享有趣巧合，更說有人把她稱為「時空旅人」。

鏡報報導，莉安卡特賴特的丈夫理察德（Richard）把她被Google街景拍攝到的照片傳給她，可見她2009年4月站在一處路口，肩上背著包包，手中拿著一個袋子。

她起初還以為這只是老公要調侃她被Google街景拍到，但這時才得知，原來2018年8月她也在同樣的位置被拍到，且巧合的是，她站在完全相同的位置，同樣肩上背著包包、手中拿著袋子。這幾乎可以說是，她時隔9年在兩張照片中，唯一不同的地方只有身上的衣服與鞋子。

▲莉安卡特賴特2009年被拍到的樣子。

莉安卡特賴特透過社群媒體提及此事，直說這是「十億分之一」的有趣巧合，「我就像被時間凍結一樣，站在同樣的地方，肩上還背著包……有人說我是時空旅人，看到大家的反應滿有趣的」。

不過，莉安卡特賴特並沒有出現在2020年9月拍攝的最新Google街景中，因正值新冠疫情期間，只能遠端辦公。如今的她已恢復每周2天到辦公室上班的日子，她透露，如此有趣的巧合讓她每每經過路口時都會露出微笑，更開玩笑說，時尚品味也有大大進步，再也不會穿上2009年照片中的衣服。

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