　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

觀光人潮差10倍！故宮「期待解封但不能高估」：難回到2019水準

▲▼國立故宮博物院,台北市士林區。（圖／記者季相儒攝）

▲國境解封後，中港澳旅客仍尚未開放，故宮院長承認「不能期待回到2019年水準」。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

故宮受到疫情影響，觀光客人潮雪崩滑落，2021年和2019相比差距近10倍！針對邊境即將解封，今（3）日立法院也召開委員會，要求故宮提出延攬國外觀光客策略；不過故宮院長吳密察表示，由於尚未開放中港澳旅客，因此對於解封後「雖有期待，卻不敢高估」，更承認「不能期待短時間回到2019年的水準」。

故宮2019年參觀人潮還有383萬人，到2021年整年度剩下41萬人，相差幅度近10倍。行政院日前宣布入境「0+7」將於10月13日上路，邊境朝向正常解封開放，立法院今日邀請國立故宮博物院院長吳密察列席就「國境開放後故宮博物院應如何延攬國外觀光客」進行專題報告，並備質詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過吳密察表示，2019年故宮的國外觀光客佔80%，其中又以中國大陸為大宗，佔了當中的一半，再來是日本及韓國。由於10月中的解封，還不包括開放中國大陸、香港、澳門旅客，所以對於解封「雖有期待，卻不敢高估」，今年目標估計50萬人參觀，目前為止是35萬人，「不能期待馬上回到2019的水準」。

▲▼故宮全景鳥瞰。（圖／記者湯興漢攝）

▲故宮受疫情影響，觀光客大幅下滑。（圖／記者湯興漢攝）

立委洪孟楷質詢提出，看了故宮此次的報告，似乎只有例行工作，究竟有沒有針對疫情解封開放後，另外編列預算針對國外觀光客延攬？吳密察坦承，這次並沒有特別增加預算，是因為年度預算在6月就送出，但當時未能預估何時解封；不過故宮仍持續到國外參加旅展，而核心主要工作仍是在國內規劃展覽。

洪孟楷也說，故宮是世界級博物館，應作為國內藝文場館的火車頭，針對如何招攬更多國外觀光客、恢復過往榮景，應該要當成核心業務之ㄧ，不能只是照本宣科。

而立委張廖萬堅也在稍早提到，目前中港澳旅客不能來，故宮延攬國外觀光客的策略除了放在日本、韓國，也應重視東南亞國家，這些國家的觀光潛力也不容小覷。立委賴品妤也說，故宮官網的語言應該更多元，更友善這些離我們近的國際旅客，像是很多東南亞國家旅客足跡都在北部，因此要求故宮在於一個月內提出計畫說明。

相關報導

故宮拼國門開放觀光潮！林奕華批「不務正業」：變成旅遊附帶品

國門開放還不包括「中港澳」　故宮：觀光客結構可能改變

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
她懷孕9個月「每天啪3次還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔
快訊／重複感染定義放寬！　635人一個月內「二度確診」
快訊／8縣市病例破千！　全台確診分佈曝
快訊／今本土+33377　比上週同期增17%
台股守住13300關卡　國安基金曝「1狀況」隨時會出手
沒紅線！他停車「車輪被鎖鐵鏈」　屋主咆哮丟泥巴、刮鋁圈
諾貝爾獎將揭曉　「唯一台灣人」有望獲獎
足球場17童被踩死！　小兄弟第一次進場雙雙送命

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情比上週增6.6%！王必勝：國內防疫鬆懈「仍在高原期」

指揮中心淪陳時中第二競辦？　王必勝「7重點」解釋不裁撤原因

新增93例BA.4、BA.5本土！佔確定病例近8成　羅一鈞：已取代趨勢

男友突變超黏…竟因「抱了學姐40分鐘」　妹子曝交往細節網轟爆

635人一個月內「二度確診」！　指揮中心放寬重複感染通報定義

快訊／疫情連8日上升！今本土+33377　比上週同期增17%

快訊／今本土+33377！8縣市病例破千　確診分布曝

觀光業表揚甄選報名開跑！「年資3年↑業者」都可參加爭5萬獎金

LIVE／第二階段次世代莫德納疫苗開打　指揮中心最新說明

諾貝爾獎本週揭曉　日網預測翁啟惠是化學獎熱門人選

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

疫情比上週增6.6%！王必勝：國內防疫鬆懈「仍在高原期」

指揮中心淪陳時中第二競辦？　王必勝「7重點」解釋不裁撤原因

新增93例BA.4、BA.5本土！佔確定病例近8成　羅一鈞：已取代趨勢

男友突變超黏…竟因「抱了學姐40分鐘」　妹子曝交往細節網轟爆

635人一個月內「二度確診」！　指揮中心放寬重複感染通報定義

快訊／疫情連8日上升！今本土+33377　比上週同期增17%

快訊／今本土+33377！8縣市病例破千　確診分布曝

觀光業表揚甄選報名開跑！「年資3年↑業者」都可參加爭5萬獎金

LIVE／第二階段次世代莫德納疫苗開打　指揮中心最新說明

諾貝爾獎本週揭曉　日網預測翁啟惠是化學獎熱門人選

鋼筋國際原料行情止跌　豐興三大產品本周盤價開平盤

疫情比上週增6.6%！王必勝：國內防疫鬆懈「仍在高原期」

指揮中心淪陳時中第二競辦？　王必勝「7重點」解釋不裁撤原因

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

科技業缺工潮！　台大電資學院長張耀文：留才優勢快速消逝中

王鴻薇喊「老公愛我愛得要死」　洪秀柱想到那年換柱很受傷

退休女教師不敵「帥機師」甜言蜜語　就算被騙過堅持匯44萬

新增93例BA.4、BA.5本土！佔確定病例近8成　羅一鈞：已取代趨勢

歐美不同調　美西線有海運聯盟運價跌破2千、歐洲線卻開始加收買艙費

她懷孕9個月「每天愛愛1～3次還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

生活熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

獨／黑森林成陰蝨路　高雄妹下面超癢

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

館長「喝廖老大飲料」狂讚2品項！這杯卻讓他傻眼

小人國英文名「Window On China」　背後原因曝

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面