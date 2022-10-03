觀光人潮差10倍！故宮「期待解封但不能高估」：難回到2019水準

▲國境解封後，中港澳旅客仍尚未開放，故宮院長承認「不能期待回到2019年水準」。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

故宮受到疫情影響，觀光客人潮雪崩滑落，2021年和2019相比差距近10倍！針對邊境即將解封，今（3）日立法院也召開委員會，要求故宮提出延攬國外觀光客策略；不過故宮院長吳密察表示，由於尚未開放中港澳旅客，因此對於解封後「雖有期待，卻不敢高估」，更承認「不能期待短時間回到2019年的水準」。

故宮2019年參觀人潮還有383萬人，到2021年整年度剩下41萬人，相差幅度近10倍。行政院日前宣布入境「0+7」將於10月13日上路，邊境朝向正常解封開放，立法院今日邀請國立故宮博物院院長吳密察列席就「國境開放後故宮博物院應如何延攬國外觀光客」進行專題報告，並備質詢。

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不過吳密察表示，2019年故宮的國外觀光客佔80%，其中又以中國大陸為大宗，佔了當中的一半，再來是日本及韓國。由於10月中的解封，還不包括開放中國大陸、香港、澳門旅客，所以對於解封「雖有期待，卻不敢高估」，今年目標估計50萬人參觀，目前為止是35萬人，「不能期待馬上回到2019的水準」。

▲故宮受疫情影響，觀光客大幅下滑。（圖／記者湯興漢攝）

立委洪孟楷質詢提出，看了故宮此次的報告，似乎只有例行工作，究竟有沒有針對疫情解封開放後，另外編列預算針對國外觀光客延攬？吳密察坦承，這次並沒有特別增加預算，是因為年度預算在6月就送出，但當時未能預估何時解封；不過故宮仍持續到國外參加旅展，而核心主要工作仍是在國內規劃展覽。

洪孟楷也說，故宮是世界級博物館，應作為國內藝文場館的火車頭，針對如何招攬更多國外觀光客、恢復過往榮景，應該要當成核心業務之ㄧ，不能只是照本宣科。

而立委張廖萬堅也在稍早提到，目前中港澳旅客不能來，故宮延攬國外觀光客的策略除了放在日本、韓國，也應重視東南亞國家，這些國家的觀光潛力也不容小覷。立委賴品妤也說，故宮官網的語言應該更多元，更友善這些離我們近的國際旅客，像是很多東南亞國家旅客足跡都在北部，因此要求故宮在於一個月內提出計畫說明。

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