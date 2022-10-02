國葬當天才護送英女王靈柩　18歲士兵突在「營區猝死」原因成謎

▲曾參與女王國葬的英國士兵驚傳猝死軍營。圖為英國女王國葬儀式結束，靈柩繞行倫敦最後巡禮。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國已故女王9月舉行國葬，走在女王靈柩後方的一名18歲皇家騎兵部隊士兵傑克（Jack Burnell-Williams）當天扮演了關鍵角色，但國葬才剛結束不到10天就驚傳傑克在軍營猝死。警方表示，傑克被發現時已經沒有反應，當場被宣布死亡，目前不清楚死因，但警方認為沒有可疑之處。

綜合BBC、每日郵報指出，18歲的傑克曾在英國陸軍皇家藍色騎兵團（Blues and Royals）服役，最近才剛進入負責保護英國君主的最知名軍團──皇家近衛騎兵（Household Cavalry），並在女王伊莉莎白二世的9月19日國葬上擔任關鍵角色。傑克走在靈柩後方維持隊伍秩序，護送女王一路安詳地從西敏寺移靈至威靈頓拱門。

▲英國女王國葬19日舉行，而傑克相隔不到10天就猝死。（圖／路透）

不料，傑克剛完成送別女王的重大任務，9月28日就在海德公園軍營（Hyde Park Barracks）猝死，被發現已無反應，警方和醫護人員到場後搶救無效，宣布他當場死亡。然而，倫敦警察廳發言人表示，警方不認為這起死亡有任何可疑之處，案件已經移交驗屍官調查處理，目前外界尚不清楚死因。

▲英軍士兵傑克在營區猝死，警方表示將進行驗屍。（圖／翻攝自Facebook）

一名英國陸軍發言人悲痛證實，近衛騎兵傑克已在軍營中死亡，但在此難受的時刻，陸軍將與遺屬同在，「我們希望他們（家屬）的隱私得到尊重。」傑克的母親勞拉（Laura）發文表示，「我從沒預想過我得要說出這句話，我們全家人都為好兒子傑克昨天突然離開人世而心碎。」

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