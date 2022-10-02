賴清德「台北是疫情的開始」是失言？　他聽完喊：這是個事實

▲副總統賴清德於民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

副總統賴清德1日出席民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會，致詞時因一句「台北市是疫情的開始」，遭台北市長柯文哲質疑失言，並稱不到12小時他一定會為了這句話出來道歉。不過，前民進黨發言人吳濬彥聽完賴清德完整談話，認為最早開始大家在追這些感染源不明個案就是台北最多，這是個事實，並非一種負面的敘述或是指責，而賴清德主要是想向台北市民、基層表達慰問與感激。

賴清德為陳時中站台時表示，「這次的疫情中，我最關心台北市的市民，因為台北市是疫情的開始，台北市也發生很多挑戰的事件，所以台北市的父老鄉親，特別辛苦。今天來到競選總部，我要特別利用這個機會，跟台北市民說聲辛苦，同時也感謝大家配合政府的政策，我們才能有辦法一路走到現在」。

柯文哲2日指出，他預測不到12小時，賴清德一定會為了這句話出來道歉，「因為這一聽就是失言，政治上的失言。」

前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊則說，陳時中是中央指揮官，台北市疫情是怎樣來的，他應該非常清楚，「病毒不會直接到台北來，中央指揮官開放邊境『3＋11』才是關鍵，所以可能是賴清德沒取得正確資訊，中央指揮官沒把詳細狀況跟賴清德說，希望這些事情可向台北人做個交代。」

吳濬彥認為，如果有人認為聽完完整致詞段落的台北市民會為這段致詞感到不開心，未免也太低估台北市民，明明賴清德整段話就是在跟市民們彼此鼓勵，台北市努力共度疫情的挑戰，是在跟大家表達辛苦了，以為每個市民都像柯文哲一樣鳥肚雞腸還一肚子壞水？但很遺憾鬼打牆的柯文哲與黃珊珊還在計較是不是3+11還是病毒最早從桃園還哪裡進來。

吳濬彥說，社區感染確實從人口密集的台北開始，而賴清德是向鄉親們表達慰問辛勞、感謝一齊同心防疫之意，知道台北人承受了很多——是台灣疫情開始擴散時，社區感染衝擊的第一線。「要我說，台北人遇到的最大挑戰，不只是台北是最早承受社區感染的地方，還包括遇到了一個在防疫上不配合中央一直想搞東搞西的市長」。