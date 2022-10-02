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社會 社會焦點 保障人權

教師節赴信義鄉教學交流　女師閃野狗人車衝邊坡！山警怪手救援

▲台中市教師駕車於南投山區閃避野狗、衝下邊坡，員警協助救援車子脫困。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲台中市教師駕車於南投山區閃避野狗、衝下邊坡，員警協助救援車子脫困。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中市教師方姓女子於教師節當天開車赴南投信義鄉山區出差，疑因閃避野狗，連人帶車失控衝下邊坡、導致車輛毀損受困，所幸連同乘客皆未受傷；警方獲報到場，發現車輛受限於環境無法拖吊，協助聯絡山地義勇警察出動挖土機（怪手），最後讓方女座車順利脫困，化解一場虛驚。

信義警分局指出，人倫派出所於9月28日下午3點多，獲報於人和波石聯外道路2公里處發生一起自小客車自撞車禍，隨後由警員到場處理，發現車上2人都幸運毫髮無傷，33歲駕駛方姓女子也沒有酒駕情形。

▲台中市教師駕車於南投山區閃避野狗、衝下邊坡，員警協助救援車子脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

住在台中市、從事教職的方女向警方表示，當天是到信義鄉所轄學校做教學交流，於返程回台中途中，行至事發地點，因閃避道路上野狗而不慎人車衝下邊坡，連絡拖吊車到場後，由於邊坡太深且旁邊有很多水管及電線，無法進行拖吊作業。

▲台中市教師駕車於南投山區閃避野狗、衝下邊坡，員警協助救援車子脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

人倫派出所休假員警全光義得知此事，想到部落內山警金永發擁有挖土機，可以協助，於是聯絡金永發駕駛挖土機到現場救援拖吊，終於成功將車輛拖吊至道路，方姓教師對於員警積極執勤作為及熱忱為民服務精神表達由衷謝意，並致贈紅包給金永發表達感激之意。

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