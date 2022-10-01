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21歲正妹和3男同事狂歡　隔天陳屍飯店房間！離奇死因曝光

▲▼ 英國21歲女子Chloe Haynes陳屍酒店房間。（圖／翻攝自臉書）

▲ 海因斯的死訊令親友難以置信，紛紛湧入臉書哀悼。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名年輕女子晚上出門狂歡，在派對上喝醉後回飯店休息，隔天卻被發現陳屍在房間內。同行的3名男同事最早發現遺體，起初被懷疑與她的死有關，但調查結果顯示，她是被沒有妥善固定的衣櫃活活砸死。

根據《太陽報》，21歲女子海因斯（Chloe Haynes）9月10日清晨被發現陳屍於利物浦市中心知名的雅達菲飯店（Adelphi Hotel）房間。她49歲的母親威廉斯（Nicola Williams）發文證實，女兒是被一個「沒釘在牆上」的衣櫃砸死。

海因斯生前在威爾斯城鎮普爾赫利（Pwllheli）工作，和同事一起到利物浦享受夜晚，並在雅達菲飯店訂了一間房間。威廉斯說明，女兒9月9日晚間離開普爾赫利，到雅達菲飯店參加一場派對，接近午夜時有些喝醉，同事便將她送回房間後離開。

海因斯半夜醒來，似乎是不確定自己在哪裡，困惑地從床上爬起，把衣櫃當成廁所或房間門，但衣櫃又大又舊又重，當場倒在她身上，把她的氣管砸碎。一名男同事清晨回房間時就看見她被壓在衣櫃下，趕緊叫來其他二人幫忙移開，但她當時已經死亡。

這三名男子最初被懷疑涉案，接受警方訊問，但案情明朗後無罪釋放。警方證實，海因斯的死被視為意外，將交由驗屍官進一步調查詳細死因。

威廉斯則誓言查明悲劇如何發生，「身為母親，我需要了解所有細節」，她聽說凌晨3時曾有人聽見房間傳出聲響，卻沒人通報，「我簡直不敢相信，我女兒就因為一個衣櫃、因為牆上的二個螺絲釘而再也回不了家。」

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