飾品攤闆娘收留女顧客！公公竟半夜潛進房　全身摸遍下場慘了

▲飾品攤老闆娘收留女顧客，但沒想到公公竟趁機猥褻對方，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／基隆報導

基隆一名飾品攤老闆娘好心收留無處可去的女顧客小娟（化名），但沒想到其公公阿志見到小娟卻大起色心，趁著小娟睡著之際，摸進房內猥褻。小娟當時嚇得不敢吭聲，等到阿志停手後才趁隙逃脫，並在家人陪伴下報警，全案才因此曝光。法院近日審結，依乘機猥褻罪嫌判阿志6個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，小娟有重度智能障礙，而其2020年7月間到飾品攤消費、穿耳洞，當時老闆娘替她服務後，發現她晚上無處可去，便好心收留，兩人當晚便一同搭乘公車返家。

由於老闆娘的丈夫平時在外地工作，家中僅有老闆娘及其公公阿志，而兩人到家後，老闆娘還拿衣服讓小娟換洗，並讓她留宿在家。不料，阿志見到小娟竟大起色心，趁著凌晨小娟熟睡之際偷偷摸進房間，並撫摸小娟身體，小娟嚇得不敢吭聲，只好裝睡，等到阿志離開後才趁隙逃回家。

小娟返家後遭到父親責罵，才脫口遭到阿志猥褻，事後在家屬及社工的陪伴下赴警局報警，全案才因此曝光。

不過，阿志到案後矢口否認犯行，辯稱自己絕對沒有對小娟伸出狼爪。不過，小娟指證歷歷，並對於案發當天發生的人事時地物都可清楚描述，包括阿志的身體特徵等，法官因此不採信阿志說詞，並依法判他6個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。