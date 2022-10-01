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今年第2次！布吉納法索再傳政變　軍政府領導人下落不明

▲▼布吉納法索政變 。（圖／達志影像／美聯社）

▲布吉納法索9月30日發生政變 。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

西非國家布吉納法索（Burkina Faso）在當地9月30日發生8個月內的第2次政變，一批軍方將領因不滿軍政府領導人達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）無法解決日益惡化的伊斯蘭武裝襲擊行動，推翻了同樣靠政變上台的達米巴，並宣布由陸軍上尉特拉奧雷（Ibrahim Traore）掌管國家。

▲▼布吉納法索政變 。（圖／達志影像／美聯社）

▲布吉納法索首都在政變當天有多條道路被封鎖，市內處處可見有士兵駐守 。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，布吉納法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）在當地30日傳出槍聲，總統府附近發生爆炸，市內多條主要道路被封鎖，國營電視台播放中斷。隨後，陸軍上尉特拉奧雷與一眾士兵一同出現在電視上，宣布罷免達米巴，解散政府，全國晚上九時起宵禁，同時無限期關閉邊境。

今年1月，達米巴才剛帶領軍方發動政變，將民選總統卡波雷（Roch Marc Chrisan Kabore）趕下台，並以自身對對抗聖戰叛亂的經驗承諾，會令國家會變得更安全。然而，他上台後，當地的暴力衝突卻持續不斷，平民及軍人遇襲喪生的消息頻傳，引發民眾上街抗議，要求達米巴下台。

▲▼布吉納法索政變 。（圖／達志影像／美聯社）

▲布吉納法索軍政府領導人達米巴才剛結束聯合國大會的行程，政權就被國內推翻。（圖／達志影像／美聯社）

特拉奧雷表示，軍方多次要求達米巴將目標放在安全問題上，但他卻被權慾薰心，拒絕重組軍隊，反而繼續執行導致前政權倒台的軍事結構，「達米巴的行為反映出他的野心已偏離我們的目標，因此我們決定將他推翻」。軍方也宣稱，他們會盡快通過新的過渡憲章，並指定下一任文官或軍事總統。

達米巴截至30日晚間仍下落不明，不過有報導引述消息指出，他現在人還在首都，而且情況良好。達米巴政府也在Facebook發布聲明，聲稱國家遭敵人攻擊，並指控對方企圖分裂國家。

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布吉納法索政變Paul-Henri Sandaogo DamibaIbrahim Traore

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