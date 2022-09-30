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資金見底等不到上架有線電視　鏡電視員工聲明：請尊重我們工作權

▲▼鏡電視爭議不斷，時代力量立院黨團今天更痛批NCC護航鏡電視。圖為鏡電視門面及採訪回公司的記者。（圖／記者湯興漢攝）

▲鏡電視近期爭議不斷，員工今日發出聲明。（圖／記者湯興漢攝）

記者隋昊志／綜合報導

鏡電視近日爭議不斷，不僅爆出申設過程有黨政高層介入，就連資金部分也出現不足，只能燒到11月底，目前申請上架86頻道也仍在NCC排案審查中。對此，鏡電視員工今（30）日發出聲明，希望能給450名員工一個獨立自主的新聞空間。

鏡電視員工晚間發出聲明表示，近日部分媒體及政治人物，密集炒作鏡電視相關的陳年往事，杯葛上架有線系統，甚至要求主管機關撤銷鏡電視執照，這類言論已嚴重影響鏡電視的正常經營，並危及鏡電視450位員工的工作權。

聲明指出，一年多來，鏡電視經營團隊信守承諾，也遵守主管機關附款約定，給同仁們一個獨立自主的新聞空間。鏡電視是國內三器新聞占比最低的新聞頻道，也有最高比例的國際、藝文及弱勢新聞、帶狀新聞專題節目，敢說自開播以來，已做到真正的「民間公視」，迄今共有19件新聞作品獲得入圍及獎項的肯定。

聲明表示，從今年二月試播到今天，鏡電視一直信守新聞查證及平衡的原則，迄今本台新聞從未被觀眾質疑立場偏頗、不實，選舉新聞方面，更是全力實踐公正、客觀的標準。

聲明強調，或許鏡電視仍不完美，那請指出哪些地方需要改進，更請說明，為什麼不能正常經營？為什麼不能上架有線電視？為什麼不能擁有一個純淨的新聞工作空間？

鏡電視員工聲明：

請尊重我們的工作權　讓鏡新聞上架

近日來，部分媒體及政治人物，密集炒作鏡電視相關的陳年往事，杯葛上架有線系統，甚至要求主管機關撤銷鏡電視執照。這類言論已嚴重影響鏡電視的正常經營，危及鏡電視450位員工的工作權，作為鏡電視的員工，當仁不讓，需要出來一起捍衛同仁的工作權益。

鏡電視揭櫫多元、專業、深度，強調國際、藝文及弱勢新聞，謹守編輯室公約，也敦請翁秀琪教授擔任外部公評人，致力打造一個不一樣的新聞台，因此吸引了不少各台菁英。一年多來，電視台經營團隊信守承諾，也遵守主管機關附款約定，給同仁們一個獨立自主的新聞空間。

同事們兢兢業業，努力耕耘這片難得的園地，鏡電視是國內三器新聞占比最低的新聞頻道。另外，我們有最高比例的國際、藝文及弱勢新聞。鏡電視也有帶狀新聞專題節目，我們敢說自開播以來，已做到真正的「民間公視」。迄今共有19件新聞作品獲得入圍及獎項的肯定，同業及學界也對本台表現稱讚有加。由於這麼認真報導新聞、推專題、製作節目，我們相信鏡的內容，做到了一新耳目，提供台灣觀眾多元選擇，我們百分之百具有資格，進軍包含有線系統等各個平台。

從今年二月試播到今天，我們一直信守新聞查證及平衡的原則，迄今本台新聞從未被觀眾質疑立場偏頗、不實，選舉新聞方面，我們更是全力實踐公正、客觀的標準。

部分政黨及媒體同業，為一己政治目的，刻意打擊、抹煞同仁的努力及堅持，意圖摧毀鏡電視，完全不顧450位員工的工作權。我們要強烈抗議你們的不理性行為，也請你們好好看一下鏡新聞，或許我們仍不完美，那請告訴我們那些地方需要改進，更請告訴我們，為什麼不能正常經營?為什麼不能上架有線電視？為什麼不能擁有一個純淨的新聞工作空間？

鏡電視全體員工

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