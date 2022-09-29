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拜登又做詭異舉動　台上致詞突點名「已故女議員」：你在嗎

記者趙蔡州／綜合報導

79歲美國總統拜登（Joe Biden）過去發生不少怪異舉動，像是口誤、走錯路、認錯老婆、與空氣握手等，健康問題一直是外界的焦點，他28日在白宮出席一場會議，致詞時突然點名一名已故女議員潔基，望向觀眾席並問到「潔基，妳在嗎」，再次引起外界討論。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登致辭時突然喊出已故議員名字，引發外界質疑其健康狀況。（圖／路透）

拜登28日在白宮出席一場「飢餓、營養、健康」會議，在台上發言時感謝推動組織的兩黨議員們，包含民主黨參議員布克（Cory Booker）、眾議院議員麥克高文（Jim McGovern），共和黨參議員布勞恩（Mike Braun）以及在8月初不幸車禍過世的潔基．瓦洛斯基（Jackie Walorski）。

影片中可以看見，拜登在感謝兩黨議員時，突然望向觀眾席並問到，「潔基，你在嗎，潔基在哪裡」、「我認為她應該會在這裡」等語。

會議後，現場媒體質疑拜登是否說錯話、心智是否出問題，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）一一反駁，稱拜登總統提及促成此活動的國會議員並予以肯定，總統把其中一人放在心中首位沒有不合理，特別是這類重大事件，「當你很掛念某個人，而喊出他的名字，這並不是什麼奇怪的事」。

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