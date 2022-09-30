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大陸 大陸焦點 特派現場

融匯兩岸贏利模式大賽　台灣組濤影醫療勇奪冠

記者趙禕/上海報導

經過一個多月的激烈角逐，首屆「融匯兩岸」贏利模式大賽終於決出勝負，來自台灣的上海濤影醫療科技有限公司和來自大陸的西湖維泰（杭州）診斷技術有限公司擊敗群雄榮獲冠軍「融匯·思源卓越獎」。

▲首屆上海交大安泰「融匯兩岸」贏利模式大賽今天迎來決賽。（圖／記者趙禕攝）

▲首屆上海交大安泰「融匯兩岸」贏利模式大賽今天迎來決賽。（圖／記者趙禕攝）

在上海市台辦的指導下，首屆「融匯兩岸」贏利模式大賽由上海交通大學安泰經濟與管理學院和長寧區台辦共同主辦，今年8月7日啟動之後吸引了來自兩岸多家企業參賽，經過嚴格課程輔導和複賽評審的層層篩選，台灣組的上海濤影醫療科技有限公司、泗陽群鑫電子有限公司、普聚智能系統（蘇州）有限公司，以及大陸組的西湖維泰（杭州）診斷技術有限公司、上海瑋美基因科技有限責任公司、極咖科技等六家企業脫穎而出，擠進決賽。

▲▼六支參賽隊伍使出渾身解數介紹自家的創新產品和商業模式爭取評審青睞。（圖／記者趙禕攝）

▲▼六支參賽隊伍使出渾身解數介紹自家的創新產品和商業模式爭取評審青睞。（圖／記者趙禕攝）

▲▼六支參賽隊伍使出渾身解數介紹自家的創新產品和商業模式爭取評審青睞。（圖／記者趙禕攝）

在決賽場上，各家企業也使出渾身解數介紹自家的創新產品和商業模式，並一一解答評審專家提出的質疑。最終，台灣組上海濤影醫療科技有限公司的「骨與關節4D動態評估系統」項目，和大陸組西湖維泰（杭州）診斷技術有限公司的「全新紅細胞B族維生素代謝功能檢測服務」項目得到評審的青睞，榮獲冠軍「融匯．思源卓越獎」，成為本次大賽的大贏家；這也是上海濤影醫療科技今年八月份拿下第二屆兩岸青年創新創業大賽總決賽一等獎後，再次得到學術界與資本大咖導師的肯定。

▲來自台灣的上海濤影醫療科技有限公司和來自大陸的西湖維泰（杭州）診斷技術有限公司擊敗群雄榮獲冠軍「融匯·思源卓越獎」。（圖／記者趙禕攝）

▲來自台灣的上海濤影醫療科技有限公司和來自大陸的西湖維泰（杭州）診斷技術有限公司擊敗群雄榮獲冠軍「融匯·思源卓越獎」。（圖／記者趙禕攝）

擠進本次「融匯兩岸」贏利模式大賽決賽的隊伍都主打創新科技成果，和以往著重商業模式有所區別，這似乎可以看到中國大陸近年來不斷支持科技發展，重視創新科技的政策已經有相當的成效。

▲評委彬復資本創始合伙人董事長范惠眾在點評時表示：科技興國，所有人為科技進步貢獻力量在會場上得到很好的表現。（圖／記者趙禕攝）

▲評委彬復資本創始合伙人董事長范惠眾在點評時表示：科技興國，所有人為科技進步貢獻力量在會場上得到很好的表現。（圖／記者趙禕攝）

從2002年開始，上海交通大學安泰經濟與管理學院連續舉辦32屆「公司贏利模式大賽」，後來又陸續加入「海峽兩岸贏利模式精英邀請賽」和「思源匯校友贏利模式大賽」；這次再擴大規模舉辦「融匯兩岸贏利模式大賽」，就是希望促進兩岸優質項目、優質資本對接，通過具體商業計畫的落地實施，為兩岸參賽項目和長三角地區資源對接合作搭建平台。

上海交通大學黨委常務委張衛剛在決賽開始前表示，交大安泰願與更多行業領軍企業一起，深度強化產學研融合，助力行業對接人才培養和社會發展；同時運用頂尖高校的科研成果，人才優勢，與企業攜手踐行上海交通大學為區域多元化創新發展助力的初衷和目標。他也希望本次大賽能夠推動兩岸經濟合作和交流，助力更多台資企業成長。

▲上海交通大學黨委常務委張衛剛。（圖／記者趙禕攝）

▲上海交通大學黨委常務委張衛剛。（圖／記者趙禕攝）

從比賽評審群的資歷也能看出這項比賽的含金量。評審包括交大安泰EMBA項目主任及課程教授周穎、交大安泰EMBA課程教授費一文、峰瑞資本管理合伙人沈炯、一億中流創始人董事長劉海峰、光速中國合伙人朱嘉、國科嘉和合伙人鐘靖、彬復資本創始合伙人董事長范惠眾等。藉著本次比賽的契機，主辦方也成立了「融匯兩岸」創新創業專家導師團，並且為首批導師頒授聘書。

▲主辦方為「融匯兩岸」創新創業專家導師團頒授聘書。（圖／記者趙禕攝）

▲主辦方為「融匯兩岸」創新創業專家導師團頒授聘書。（圖／記者趙禕攝）

為了持續推進和深化兩岸融合發展，今天活動上，上海交大安泰經管學院還和上海市台灣同胞投資企業協會的在滬台灣校友聯誼會簽署戰略合作協議，建立長期戰略合作夥伴關係，讓兩岸企業家有更多互學互鑒的機會，並能夠進一步助力在滬台資企業高質量發展。

▲上海市台辦副主任陽禮華、上海交通大學黨委常委張衛剛、上海市長寧區委常委王羅清、全國台企聯副會長白中琪、上海市台協副會長王躍共同見證下，上海交大安泰經管學院副院長尹海濤與上海市台協在滬台灣校友聯誼會會長林玉珍簽署戰略合作協議。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦副主任陽禮華、上海交通大學黨委常委張衛剛、上海市長寧區委常委王羅清、全國台企聯副會長白中琪、上海市台協副會長王躍共同見證下，上海交大安泰經管學院副院長尹海濤與上海市台協在滬台灣校友聯誼會會長林玉珍簽署戰略合作協議。（圖／記者趙禕攝）

本次比賽的亞軍「融合．致遠創新獎」由台灣組的普聚智能系統（蘇州）有限公司和大陸組的上海瑋美基因科技有限責任公司獲得；台灣組的泗陽群鑫電子有限公司和大陸組的極咖科技得到季軍「融智．求是啓真獎」。

▲▼分獲亞軍和季軍的四支隊伍。（圖／記者趙禕攝）

▲▼分獲亞軍和季軍的四支隊伍。（圖／記者趙禕攝）

▲▼分獲亞軍和季軍的四支隊伍。（圖／記者趙禕攝）

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