阿富汗自殺攻擊23死！她被炸飛同學流著血　嘶吼找人驚覺好友喪命

▲自殺炸彈攻擊事件發生後,一名婦女前往醫院尋找親人。(圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾一間教育中心30日上午發生自殺炸彈攻擊事件,外傳已造成23人死亡、36人受傷。案發現場被炸得一片狼藉,家長親友尖叫跑上跑下,尋找自己的兒子女兒。一名20歲女子也被爆炸衝擊力道炸飛在地,當時已經嚇壞的她進入教室後,扯開嗓子喊著好幾個朋友的名字,但卻驚覺最好的朋友已經喪命。

綜合CNN、BBC等外媒報導,案發地點位在喀布爾西部Kaaj教育中心,當地上午7時30分左右,當時學生們正在進行大學入學模擬考試,自殺炸彈客殺害多名保全人員後闖入開槍掃射,接著其中一人引爆裝置。

▲目擊者宣稱,爆炸地點就在機構內部最大的教室。(圖/翻攝自推特)

已知爆炸地點就在機構最大的教室,這間教室約可容納500名學生。目前尚未有組織宣稱犯案。阿里吉納醫院接受部分受害者,該院醫師莫芒得(Abdu Ghayas Momand)透露,這起攻擊事件造成23人死亡、36人受傷。

目擊者Taiba Mehtarkhil向CNN透露,許多受害者是年輕女性,當她聽到發生遇襲事件時,直奔現場確認有人的狀況,但映入眼簾的卻是一片混亂絕望景象,「學生們的家長親友尖叫跑上跑下,有的人試著為受害者尋求醫療協助,有的人在找他們的兒子和女兒,「我親眼看到,大概有20人死亡,受傷的人更多」。

至於Taiba Mehtarkhil的友人則是因為遲到,在爆炸當下還沒進入教室,逃過死劫。

An explosion at an educational center in #Kabul, #Afghanistan killed at least 32 people and injured about 40. The explosion occurred during exams. pic.twitter.com/A01IEQkhWL