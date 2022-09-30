阿富汗自殺攻擊23死！她被炸飛同學流著血　嘶吼找人驚覺好友喪命

▲自殺炸彈攻擊事件發生後，一名婦女前往醫院尋找親人。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾一間教育中心30日上午發生自殺炸彈攻擊事件，外傳已造成23人死亡、36人受傷。案發現場被炸得一片狼藉，家長親友尖叫跑上跑下，尋找自己的兒子女兒。一名20歲女子也被爆炸衝擊力道炸飛在地，當時已經嚇壞的她進入教室後，扯開嗓子喊著好幾個朋友的名字，但卻驚覺最好的朋友已經喪命。

綜合CNN、BBC等外媒報導，案發地點位在喀布爾西部Kaaj教育中心，當地上午7時30分左右，當時學生們正在進行大學入學模擬考試，自殺炸彈客殺害多名保全人員後闖入開槍掃射，接著其中一人引爆裝置。

▲目擊者宣稱，爆炸地點就在機構內部最大的教室。（圖／翻攝自推特）

已知爆炸地點就在機構最大的教室，這間教室約可容納500名學生。目前尚未有組織宣稱犯案。阿里吉納醫院接受部分受害者，該院醫師莫芒得（Abdu Ghayas Momand）透露，這起攻擊事件造成23人死亡、36人受傷。

目擊者Taiba Mehtarkhil向CNN透露，許多受害者是年輕女性，當她聽到發生遇襲事件時，直奔現場確認有人的狀況，但映入眼簾的卻是一片混亂絕望景象，「學生們的家長親友尖叫跑上跑下，有的人試著為受害者尋求醫療協助，有的人在找他們的兒子和女兒，「我親眼看到，大概有20人死亡，受傷的人更多」。

至於Taiba Mehtarkhil的友人則是因為遲到，在爆炸當下還沒進入教室，逃過死劫。

An explosion at an educational center in #Kabul, #Afghanistan killed at least 32 people and injured about 40. The explosion occurred during exams. pic.twitter.com/A01IEQkhWL — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022

另名20歲女性目擊者表示，當爆炸發生時，她只距離大門約20步，但仍被爆炸衝擊威力炸飛倒地，「當我走進教室時，很多同學都流著血，爆炸點就在我的教室裡」，只能尖叫喊著朋友們的名字，想把朋友一個一個找出來，隨後發現有些人還活著，「但我最好的朋友沒有，她才19歲，是我們班上最聰明的女生」。

她進一步說，這次的事件殺死她身邊最親愛的朋友與同學，「太可怕了，感覺就像是一場惡夢」。

塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）30日透過推特譴責這起事件，「我們將採取行動，找到並懲罰犯罪者」。美國駐阿富汗官員也透過聲明發表強烈譴責，「鎖定一屋子正在考試的學生是可恥的行為，所有學生都應該要能平靜、毫無畏懼地接受教育」。

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