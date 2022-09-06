俄駐阿富汗使館遇「自殺炸彈」！伊斯蘭國宣稱犯案　釀6死10傷↑

▲該起爆炸攻擊造成至少6人死亡、10人受傷。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯外交部與阿富汗當局5日證實，有一名自殺炸彈客在俄國駐阿富汗大使館門口引爆炸彈，導致6人死亡，包含2名俄羅斯駐喀布爾大使館的工作人員。此外，該起攻擊至少造成10人受傷。激進組織「伊斯蘭國」已在Telegram宣稱犯案。

根據《路透社》報導，塔利班警方聲稱，自殺炸彈客抵達俄羅斯大使館門前就被警衛發現行蹤可疑，並當場開槍將其擊斃，怎知依然引爆炸彈，造成6人身亡，其中4人為阿富汗公民。

根據俄羅斯外交部的聲明，該名身分不明的武裝份子5日上午10時50分左右在俄羅斯駐喀布爾大使館入口附近引爆了炸彈裝置，造成2名俄羅斯外交人員死亡。

俄羅斯是塔利班政府在1年多年前接管阿富汗後，少數在喀布爾保留大使館的國家之一，儘管莫斯科當局並未正式承認塔利班政府，但他們一直在與塔利班官員就一項汽油與其他大宗商品的協議進行談判。

激進組織伊斯蘭國稍早已經主動宣稱犯案，而聯合國駐阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission in Afghanistan，簡稱UNAMA）則嚴正譴責此次爆炸事件。UNAMA在推特上寫道，「有鑑於近日發生的事件，UNAMA要求，當局應採取實際措施，保障人民與外交使團的安全。」

阿富汗外交部發言人則表示，塔利班政府會採取應當的措施以保障駐阿富汗大使館的安全。阿富汗外交部在一份聲明中提到，「我國與俄羅斯關係密切，因此永遠不會讓敵人透過這種負面行為，使兩國關係出現不好的影響。」

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