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大學模擬考進行中！阿富汗炸彈客「自殺式引爆」至少19死

▲▼ 阿富汗發生自殺炸彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲阿富汗發生自殺炸彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗首都喀布爾（Kabul）30日一所教育中心發生自殺炸彈客攻擊事件，至少造成19人死亡，另有27人受傷。依據該中心人員的說法，當天正在進行大學模擬考，目前尚未有組織出面宣稱犯案。

綜合BBC、俄羅斯衛星通訊社報導，事發於喀布爾西部的Kaaj教育中心，當地上午7時許，自殺炸彈客在殺害多名保全人員後進入教育中心內部，接著引爆炸彈。有老師宣稱，當時其實有4人闖入開槍，其中一人引爆裝置炸死自己。

依據目擊者的說法，當時爆炸威力非常強大，這起事件受害者人數超過60人，其中大部分是女孩。機構相關人員表示，依據原本安排的這場模擬考試人數，約有300名學生參加。

警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）表示，案發地點當時正在進行考試，依據初步資訊，已有19人死亡、27人受傷。塔利班內政部發言人稍早譴責這起攻擊事件，目前安全小組已抵達現場，「（襲擊平民目標）顯示敵人不人道的殘忍與缺乏道德標準」。

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