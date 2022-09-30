　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消二大隊精進緊急救護訓練提昇救護知能　成績斐然民眾受益

▲台南市消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局局長李明峯要求不斷強化救護技術員的救護技能，以達到消防人員落實執行到院前緊急救護勤務，消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。

▲台南市消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

課程由麻豆新樓醫院急診醫學科及心臟內科醫師團隊提供急性心肌梗塞、急性腦中風課程，經由課室教學案例分享與醫療設備參訪，提供第一線緊急救護執行人員更清楚院後的院端處置，有助於外勤人員執行緊急救護勤務，消防局9月30日於開訓典禮中特頒發感謝狀，台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長致贈紀念品，感謝麻豆新樓醫院提供場地及技術指導。

▲台南市消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

心肌梗塞是一種急性且非常嚴重的心臟疾病，原因在於冠狀動脈阻塞導致氧氣和養分無法輸送到它所供應的心肌細胞，造成心臟組織永久受損壞死，嚴重甚至休克或死亡。由於成大心臟科團隊駐診麻豆新樓醫院，現今麻豆新樓醫院已24小時可提供心導管緊急治療服務，消防局第二大隊楠西分隊於8月31日載送一名男性年約60歲胸痛病患，當時利用救護車上的12導程心電圖機器判讀，並將心電圖上傳至消防局與醫師團隊line群組，經醫師判讀為心肌梗塞，立即透過群組通知麻豆新樓醫院，並啟動心導管治療準備，對於心肌梗塞的患者，盡早打通阻塞的血管，對於患者癒後有很大的幫助。

▲台南市消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆新樓醫院劉啓擧院長表示本次消防局第二大隊與麻新醫院合作辦理精進消防人員救護實務訓練，除了可強化消防人員救護技術外，更能藉由參訪醫院，了解醫院所具備的醫療能力，讓消防人員對於救護醫療後端的運作更加清楚，以利第一線執行救護的消防人員能銜接整體醫療技術。

▲台南市消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二救災救護大隊丁春能大隊長表示，去年全台南市救護案件已達97300多件，救護案件與火災案件比例約90:1，顯示火警案件已逐漸趨緩，救護案件卻不斷攀升，救護人員須不斷精進救護技能，去年第二大隊救護IV成功率提升整體成績七個大隊名列第1名，今年消防局救護技術抽測名列第2名，執行非創傷OHCA給藥成功率也不斷提升，從去年33%今年提昇為75%。到院前緊急救護的處置，若可以即時處理得當，後續醫院接手能更快速幫助病人接續緊急的醫療處置，有效提升癒後生活，對於民眾也是一大益處，也呼籲民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。

消防局長李明峯也秉持市長黃偉哲的施政理念，持續推動精進救護技能，提升到院前救護品質，因而在佳里建構一個救護模擬情境品質管理訓練中心，讓消防人員更能深入貼近真實救護情境，進而提升市民生命安全保障，打造「安全防疫健康」的城市。

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
未來一週天氣「2階段變化」　高溫驟降7度
獨／三重警爆打路人　81秒錄音檔曝光
真會玩！大學迎新男女「嘴對嘴傳水」　30秒超噁畫面曝
差點投出無安打！　大谷翔平8局10K奪第15勝
佳娜約會戰袍「上下前後全露」！小鐘近距離幫檢查走光…互動羞爆
女童四肢遭香菸燙、肋骨斷5根　爸不捨嗆：給我一個交代
龍婆2022預言命中率高達50％！　剩下3個網超抖：今年夠糟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮吉安鄉長游淑貞為地方招賢　延攬中央歸鄉官員規劃建設藍圖

南投健行節即將報名　參加「三龍」步道行程可拿贈品享優惠

真的不會痛！術前神經阻斷術效果好　7旬翁骨折手術後恢復良好

大型車駛入原鄉校園　里港警分局新方法宣導大型車內輪差危害

武界奧萬大追楓自行車挑戰賽登場　單車女神邀車友飽覽上帝調色盤

南消二大隊精進緊急救護訓練提昇救護知能　成績斐然民眾受益

南女中創意為市長慶生　意外獲黃偉哲親回應引熱議

強化高樓大廈搶救應變能力　南消提升救災效能減災於無形

婦人負氣離家出走被通報失蹤人口　內埔警臨檢發現助返家

導入循環杯借用及友善奉茶　日月潭三獲全球百大永續故事獎

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

張彬彬《小森林》剪輯挨轟：別棄劇！　清唱《想見你》《追光者》好好聽

花蓮吉安鄉長游淑貞為地方招賢　延攬中央歸鄉官員規劃建設藍圖

南投健行節即將報名　參加「三龍」步道行程可拿贈品享優惠

真的不會痛！術前神經阻斷術效果好　7旬翁骨折手術後恢復良好

大型車駛入原鄉校園　里港警分局新方法宣導大型車內輪差危害

武界奧萬大追楓自行車挑戰賽登場　單車女神邀車友飽覽上帝調色盤

南消二大隊精進緊急救護訓練提昇救護知能　成績斐然民眾受益

南女中創意為市長慶生　意外獲黃偉哲親回應引熱議

強化高樓大廈搶救應變能力　南消提升救災效能減災於無形

婦人負氣離家出走被通報失蹤人口　內埔警臨檢發現助返家

導入循環杯借用及友善奉茶　日月潭三獲全球百大永續故事獎

女駕駛違規左轉撞3機車！1騎士重傷　零件噴飛險擊中外送員

鏡電視「搶頻」爭議！　藍委曝涉系統台業者已多達33家

未來一週天氣「2階段變化」　週三東北季風報到！高溫驟降7度

摩斯咖啡全台「買1送1」！高鐵嘉義店獨家開賣「阿里山咖啡」

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼X你娘15次...你現在完蛋了

台股好慘　投資小白不敢買ETF！「想放高利率活存」老鳥全暈了

俄羅斯「徵兵令」內容首度曝光！　這封信讓20萬人狂逃出境

公職妹曝「職場淫亂內幕」！　受訓遇噁男闖房硬來：當時很難拒絕

國1南下248K傳意外！巴士載19人追撞前車　自小客擋風玻璃全碎

大S合體具俊曄「這是我新老公」！談20年愛情幸福放閃

地方熱門新聞

秀姑巒溪泛舟翻船8人受傷！保險公司：有畫面才賠

烏日媳婦回來了！盧秀燕辦「鄉親來燕會」 遇陳情小插曲

快手刀報名！台中免費立槳體驗又來了　

鄭寶清再揭某營造商　承造10多個天幕工程

南女中創意為慶生獲黃偉哲親回應

台南環境品質獲全國亞軍

南消提升救災效能減災於無形

術前神經阻斷術效果好　7旬翁骨折手術不覺痛

飆車族派「小蜂蜜」先勘察　警同一招反制

淨空老和尚圓寂　讚頌大典總統頒褒揚令　

高掛三問看板檢視政績

南消二大隊精進緊急救護訓練提昇救護知能

「in台南積幸福」烘焙技職培力計畫

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

金馬獎1強片資格不符提名遭砍

賈永婕兒慶生趴　驚見郭董打籃球

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　席開25桌甜嫁學弟老公！

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面