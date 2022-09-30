南消二大隊精進緊急救護訓練提昇救護知能　成績斐然民眾受益

▲台南市消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局局長李明峯要求不斷強化救護技術員的救護技能，以達到消防人員落實執行到院前緊急救護勤務，消防局第二大隊於9月30日及10月7日上午，與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，精進消防人員緊急救護訓練提昇救護知能。

課程由麻豆新樓醫院急診醫學科及心臟內科醫師團隊提供急性心肌梗塞、急性腦中風課程，經由課室教學案例分享與醫療設備參訪，提供第一線緊急救護執行人員更清楚院後的院端處置，有助於外勤人員執行緊急救護勤務，消防局9月30日於開訓典禮中特頒發感謝狀，台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長致贈紀念品，感謝麻豆新樓醫院提供場地及技術指導。

心肌梗塞是一種急性且非常嚴重的心臟疾病，原因在於冠狀動脈阻塞導致氧氣和養分無法輸送到它所供應的心肌細胞，造成心臟組織永久受損壞死，嚴重甚至休克或死亡。由於成大心臟科團隊駐診麻豆新樓醫院，現今麻豆新樓醫院已24小時可提供心導管緊急治療服務，消防局第二大隊楠西分隊於8月31日載送一名男性年約60歲胸痛病患，當時利用救護車上的12導程心電圖機器判讀，並將心電圖上傳至消防局與醫師團隊line群組，經醫師判讀為心肌梗塞，立即透過群組通知麻豆新樓醫院，並啟動心導管治療準備，對於心肌梗塞的患者，盡早打通阻塞的血管，對於患者癒後有很大的幫助。

麻豆新樓醫院劉啓擧院長表示本次消防局第二大隊與麻新醫院合作辦理精進消防人員救護實務訓練，除了可強化消防人員救護技術外，更能藉由參訪醫院，了解醫院所具備的醫療能力，讓消防人員對於救護醫療後端的運作更加清楚，以利第一線執行救護的消防人員能銜接整體醫療技術。

第二救災救護大隊丁春能大隊長表示，去年全台南市救護案件已達97300多件，救護案件與火災案件比例約90:1，顯示火警案件已逐漸趨緩，救護案件卻不斷攀升，救護人員須不斷精進救護技能，去年第二大隊救護IV成功率提升整體成績七個大隊名列第1名，今年消防局救護技術抽測名列第2名，執行非創傷OHCA給藥成功率也不斷提升，從去年33%今年提昇為75%。到院前緊急救護的處置，若可以即時處理得當，後續醫院接手能更快速幫助病人接續緊急的醫療處置，有效提升癒後生活，對於民眾也是一大益處，也呼籲民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。

消防局長李明峯也秉持市長黃偉哲的施政理念，持續推動精進救護技能，提升到院前救護品質，因而在佳里建構一個救護模擬情境品質管理訓練中心，讓消防人員更能深入貼近真實救護情境，進而提升市民生命安全保障，打造「安全防疫健康」的城市。