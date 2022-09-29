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秀姑巒溪泛舟翻覆「8人輕重傷」！保險公司：有翻船畫面才全賠

▲▼民眾到花蓮秀姑巒溪泛舟，翻船釀成8人輕重傷意外。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲民眾到花蓮秀姑巒溪泛舟，翻船釀成8人輕重傷意外。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

花蓮秀姑巒溪日前發生翻船意外，許多遊客到秀姑巒溪參加泛舟活動，過程中2艘船不慎翻覆，造成8人輕重傷，其中有人膝蓋骨碎裂。其中一位民眾指控，向保險公司申請理賠，對方卻要求要有「翻船的畫面」才願意處理，否則只會部分理賠，讓她十分傻眼，也只能上網尋求幫助，希望有剛好拍下翻覆畫面的人，能夠伸出援手。

這名女子在「爆怨公社」表示，她參加某業者8月21日的泛舟活動，當時船上一共有31人，過程中2艘船翻覆，導致8人分別受到輕重傷，其中一人膝蓋骨碎裂、一人牙齒斷裂，其餘6人則是皮肉傷。

而膝蓋骨碎裂的患者需要動刀，向保險公司申請理賠，對方卻要求提供事發當下的照片，才會全數理賠。女子十分傻眼，翻船明明是意外，事發當下已經嚇傻，怎麼可能有照片、影片。

▲▼民眾到花蓮秀姑巒溪泛舟，翻船釀成8人輕重傷意外。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲泛舟翻覆意外造成8人輕重傷，其中一人膝蓋骨碎裂。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

女子同樣指控，平時業者會在岸邊紀錄遊客遊玩的畫面，事件發生後，對方卻說「手機不見了」，就算有照片，也要時間點剛好，拍下翻覆的畫面，更說出「翻船就是你們運氣不好！運差」等話語，讓女子十分無奈。

女子於是上網求助，希望有人正好有錄下翻覆的畫面，同時也呼籲，若是出門玩各種遊樂設施，簽名前務必看清楚每項條款，否則一旦出意外，吃虧的都是消費者。

不少網友看完貼文，在底下留言回應，「以前去玩過兩次，長越大越不敢玩了」、「看到影片那個水好像很急流危險」、「為啥你們的泛舟這麼刺激，大亂鬥欸」、「受傷還依定要現場照片才賠？哪一間這麼無良？」

事件引起了廣泛討論，女子事後也補充說明，保險公司29日已致電聯繫，雙方正在洽談後續理賠的事宜，「保險公司說撇開畫面了～！」

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