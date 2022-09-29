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正妹作家北漂10年吐心聲「住台北總是匆忙」永遠遲到　掀網論戰

▲▼正妹作家北漂10年吐心聲「住台北總是匆忙」永遠遲到　掀網兩邊論戰。（圖／翻攝謎卡 Mika on the road）

▲旅行作家謎卡Mika。（圖／翻攝謎卡 Mika on the road）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台劇《台北女子圖鑑》描述台南女孩北上打拼，近期引發許多討論。旅行作家謎卡Mika表示，她是從高雄北漂10年的女子，對於台北感到既陌生又熟悉，過去也在書中提到在台北的生活，並PO出書中的一段分享。然而，文中一段關於「遲到」的敘述卻意外引起網友討論。

謎卡表示，她北漂10年經歷過在大城市的迷惘、對天氣的不適應、對於新朋友說下次約吃飯卻再也沒聯絡的困惑，但隨著時間流逝及自己的成長，漸漸開始喜歡這個豐富多元、充滿生命力的城市。對此，她也想起當初在書中紀錄為何要離家、對台北的情懷等。

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謎卡書中提及，她19歲從高雄來到台北讀書，畢業後離開又在次回來，也在台北感受過鄉愁；事後她在台北忙碌地活著，卻感覺沒有真正的快樂過，「總覺得這座城市讓人失望，下太多的雨、太擠、太冷漠。想逃離卻又眷戀著，像愛上一個不該愛的人，淚流滿面卻頻頻回首，決定再他給一次機會。」

謎卡說，「住在台北的日子裡，我總是很匆忙的出門，不管去哪裡，不管有多少時間可以做準備，我永遠都會遲到，或者，差點遲到」，但在回程中她可以慢下腳步觀察路邊，欣賞城市及找回自己，「過了這麼多年後，我終於學會在焦慮地無盡狂奔裡慢下來」、「所謂成長是這樣的，無論身體或心理，我們必須走過荒漠與一座又一座山丘，經過峽谷，看過海洋，驀然回首才明白：原來令人跌跌撞撞的，從來都不是一座城市，而是青春。」

▲▼正妹作家北漂10年吐心聲「住台北總是匆忙」永遠遲到　掀網兩邊論戰。（圖／翻攝謎卡 Mika on the road）

▲謎卡分享北漂台北的想法。（圖／翻攝謎卡 Mika on the road）

網友看完紛紛留言，「北漂女孩，妳的這一篇文章是我的最愛」、「大城市容易迷失自己這句話真是太貼切了啦」、「寫得很好！也好貼切！我台北人現在北京…離鄉背井的感覺…常常很孤獨」、「聽君一席話，如聽一席話」、「這是一篇感性的文章」、「高雄人在此，幸好沒有去台北」。

也有人看到遲到那段表示，「我來台北這麼久，上班還沒遲到過」、「謝謝請早一點出門，這種個性即使在岡山、鳳山或三地門一樣都會遲到」、「我住台北都不會很匆忙的出門還可以好整以暇提早到哎，這可能不是台北的問題，應該你搬到澎湖金門馬祖釣魚島都會遲到」、「所以你為什麼要遲到，會遲到的人到哪裡都會遲到」、「我的留言也遲到了，是因為我是台北人嗎」、「遲到就遲到住哪裡不是一樣」、「我從小到大住台北，真的沒想過能有這麼多毛」。

對此，謎卡回應「我又沒說是台北的問題」，網友則反問「可是上來台北就匆匆忙忙地趕還是會遲到啊？這篇文不是在講移到台北來的感想嗎？」謎卡也未再回應。

見狀，許多粉絲反擊，「整篇文章明明再分享別的事情，一堆人抓到遲到就高潮，又不是跟你們約到底在群High什麼？」、「好多人把散文當成是判決書在檢討」、「看到還是有大半數一樣也是離鄉背井的讀者們有感同身受的體悟這篇文章，我就放心了。覺得心疼一名感性的作者，用心寫的文章分享，其中一句話卻被無理的放大檢視」。

▼謎卡全文如下。（圖／翻攝謎卡 Mika on the road）

▲▼正妹作家北漂10年吐心聲「住台北總是匆忙」永遠遲到　掀網兩邊論戰。（圖／翻攝謎卡 Mika on the road）

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