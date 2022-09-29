警大聲明羅生門成侯友宜破口？　學者3點分析：把林佳龍格局做小了

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜競辦針對論文疑雲，以警大聲明為證說明，但校方表示，該內容為公關室承辦人擅自發出，未經長官核准，且已告知侯辦校方並未發新聞稿，惜侯辦仍引用指稱為學校聲明。對於此事是否影響選情，文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，綠軍的攻堅已經讓選舉氛圍產生受害者症候群，此時打這議題不會加分，林佳龍應該跳脫口水，從市政議題切入，否則是把自己格局做小了。

鈕則勳認為，打這個東西邊際效應遞減，以警大到底有沒有發這個聲明做主要攻擊點效益不大，且侯友宜陣營的回擊也很快、危機處理很及時，因此林佳龍得分機率是低的。

對於選情狀況，鈕則勳分析，綠營攻堅蔣萬安、高虹安、侯友宜這些形象中規中矩也有一定程度的專業性的參選人時，當蔣萬安被周玉蔻攻擊時，民眾心理是有一把尺的，這件事情跟蔣萬安選舉一點關係都沒有，攻堅身世議題某種程度也引起受害者症候群，反而對蔣萬安有利。

鈕則勳舉例，高虹安的部分也是，綠營論文攻不下攻態度，但中華大學夜間部高也道歉了，也拿不出更有力的證據以昭社會大眾公信，高虹安危機處理也很到位，這部分可以從民調看見。

對於整體選舉氛圍，鈕則勳分析，綠軍的攻堅已經讓選舉氛圍產生受害者症候群，這樣的氛圍起來後，到底要挺誰還是相信誰，這個社會已有定見，此時林佳龍去湊熱鬧，攻擊侯友宜的警大學歷，以整個大環境而言是不利的。

鈕則勳指出，最近綠軍攻堅蔣萬安身世、高虹安學歷，根本沒辦法得分，反而讓對手創造受害者症候群，主導了社會氛圍感覺，用民調佐證，也可以發現民眾對綠軍側翼不斷攻堅非綠候選人的感覺是不好的。

鈕則勳分析，林佳龍在這種情況下又打這樣的議題，很難佔得到便宜，且侯友宜很快速地做處理，因此林佳龍的攻堅沒辦法得分，且現在討厭民進黨的氛圍又開始出來，民進黨的側翼攻擊形象不錯的非綠候選人，但都沒有打中，反而出現反彈效果，所以現在得社會氛圍對綠軍是反感的。

鈕則勳指出，林佳龍陣營除了質疑警大聲明，就沒有侯友宜其他市政議題可以攻擊嗎？林應該要從侯友宜市政部分切入，但他又沒有從這議題切入，隨著綠軍制式操作，從學歷方面著手，這樣的操作沒有辦法凸顯林佳龍準備好了，會把林佳龍做小。

對於林佳龍選戰策略，鈕則勳表示，要硬攻的話要攻市政，才能突顯格局、高度跟市政的熟稔程度，現在卻隨波逐流打學歷，林佳龍格局就做小了，林佳龍的攻堅應該要跳脫口水，從市政議題切入，在這樣的氛圍下打侯友宜警大相關的議題，邊際效益只會遞減，甚至失分。