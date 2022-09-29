惡狼抓到了！她收容學妹及男網友卻慘遭性侵　警怒批可惡

▲台南市警永康分局持拘票迅速緝捕25歲黃姓男子到案，案經檢察官複訊，以其惡性重大向台南地院聲押中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝日前指出，一名國中女生好心收留學妹及其男網友，卻引狼入室慘遭性侵，永康分局調查網路犯嫌身分，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，持拘票將黃姓犯嫌拘提到案，並同步通知相關共犯到案說明，全案28日依加重強制性交罪嫌分送台南地檢署及台南地院少年法庭審理，檢察官向台南地院聲押黃嫌中。



經專案小組調查發現，25歲黃嫌係透過網路平台如臉書及IG等社群媒體來認識網友，藉由網路不定時、長期聊天，以花言巧語、能言善道等方式取信女性網友，並進一步要求約見，而於見面後利用社會經驗不足而利誘或假借傾聽關懷取得信任，意圖不軌找機會下手，本案係利用藉故到被害人家中聊天、休息而藉機下手得逞，導致被害女子身心靈都受到傷害，行徑讓偵辦的員警都無法忍受，逮捕到案時還痛斥惡行令人無法接受，讓帶隊官同為有小孩之偵查隊長忍不住怒斥可惡至極。

永康分局長甘炎民呼籲，隨著網路科技日益興盛及普及，透過線上的方式與人互動雖然快速方便，但也需要小心隱藏於其中的危機，在網路虛擬世界中，虛情假意容易讓青年朋友失去警戒心，若在資訊不足且缺乏自我保護的情形下與網友見面，更可能進而遭受傷害，尤其要提醒勿隨意讓陌生男子到家或到對方住處，易遭有心人掌握或引狼入室，以免發生一生無法彌補的遺憾，因此，注意網路交友原則應小心謹慎勿獨處，務必以保護自己為主，遇到問題應立即走為上策或報案，才能自我保護，多一點小心，多一點安心！