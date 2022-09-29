「工作順利嗎」苗栗4鄉鎮市長遭盜圖傳LINE詐騙　警籲民眾勿上當

▲苗栗近來有4名鄉鎮市長遭冒名開LINE詐騙，當事人緊急在臉書公告，避免親友受騙、上當。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

選舉投票日將屆，最近發現有多位地方首長照片、名字遭冒用，開設LINE帳號借款涉嫌詐騙，苗栗縣就傳出有頭份、竹南、三義、西湖等4為位鄉鎮市首長名字遭冒用後，向民眾進行詐騙，幾位鄉鎮市長都緊急在臉書或社團呼籲不要受騙，苗栗警方也緊提醒民眾，收到可疑簡訊一定要查證避免上當。

苗栗警方初步調查，苗栗縣有18個鄉鎮市，目前有西湖鄉長高阿賜、三義鄉長呂明忠，竹南鎮長方進興、頭份市長羅雪珠等4人遭冒用名字、照片後，成立LINE群組，或發訊息邀請加好友借錢，開口借或週轉一、二百萬元。當事人都緊急在臉書公告，避免親友受騙、上當。

頭份市長羅雪珠28日在臉書貼文表示，「與鄉親們報告，昨天傍晚後陸續收到許多里長反映，雪珠的姓名與照片遭到 冒用開設Line假帳號，並邀請頭份市所有里長加入不明群組與意圖向里長借款情形，在此嚴正聲明非羅雪珠本人，請收到訊息的鄉親好友切勿受騙上當，檢舉並封鎖該帳戶」。

三義鄉長呂明忠也在9月27日晚上在鄉長臉書服務專發布緊急通告:「阿忠的Line帳號遭駭客入侵，假冒阿忠的名義向多數人進行詐騙行為。在此呼籲親朋好友，接到訊息切勿回應。阿忠沒有金錢上的需求，自然不會向大家借款」。

苗栗縣警察局刑警大隊初步調查，目前尚未有相關詐騙被害案例，發現類似的手法從南部縣市擴散，尤其是選舉將屆，各類訊息大量在網路社群傳播，如果不慎重查證，有可能受害。

▲▼苗栗近來有4名鄉鎮市長遭冒名開LINE詐騙，當事人緊急在臉書公告，避免親友受騙、上當。（圖／記者蔡文淵翻攝）