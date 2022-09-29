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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／國民黨不憂苗栗變綠地　「誰是正藍軍」才是勝選關鍵

▲謝福弘、鍾東錦。（合成圖／記者李毓康、蔡文淵攝）

▲謝福弘、鍾東錦。（合成圖／記者李毓康、蔡文淵攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨提名前農田水利會長謝福弘參選苗栗縣長，而議長鍾東錦憤而脫黨參選，這讓外界關注分裂的國民黨，是否會讓民進黨對手徐定禎漁翁得利？不過，藍營地方人士表示，目前不認為民進黨有能力翻轉苗栗選情，反倒是鍾東錦與謝福弘如何讓國民黨支持者同意自己是「正藍軍」，才是當前如何拿下縣長寶座的關鍵。

針對藍營目前在苗栗的選情，國民黨人士指出，鍾東錦在苗栗為了選舉已經跑了2年，且強調自己是正藍軍，即便被開除黨籍，但地方仍認為鍾是國民黨；反觀黨中央提名的謝福弘在國民黨內知名度是零，且黨務系統或地方系統參與的非常少，是先天不利之處。

不過，一名勤跑苗栗的國民黨政要持相反意見。他表示，共同敵人還是民進黨提名的參選人徐定禎，鍾東錦表面上看起來聲勢浩大，但謝福弘經過黨中央提名後，將會倒吃甘蔗、漸入佳境；此外，民進黨不可能放過鍾東錦，民進黨立委羅致政日前也講說要強打鍾，所以只是還沒開始，最後效果如何，目前仍無法預估。

該國民黨政要也說，謝福弘起步比鍾東錦晚是事實，大家對他也不熟悉，但謝的團隊積極跑行程，曝光率有增加，競總成立時的氣勢蠻強的，聲勢有慢慢起來，等到與鍾大致打平時，相信藍軍會選擇黨提名的候選人。

一名國民黨務人士也同意表示，誰能搶到最後話語權變正統藍軍，就是決定選舉的關鍵，因此他認為黨中央要更積極整合正統藍軍力量，讓大家明白謝福弘才是正藍軍。

但是，仍有藍營高層認為，謝福弘要勝選，就是跟鍾東錦搶國民黨在苗栗的基本盤，如何讓有政黨意識的人認為謝比鍾更國民黨，但這很有點困難，只是喊一喊沒有用。

在苗栗的地方派系方面，國民黨高層表示，前苗栗縣長劉政鴻（劉派）雖支持謝福弘（黃派），但劉已經8年沒執政，加上現任縣長徐耀昌（黃派）看起來挺鍾東錦，謝要贏有難度；而目前兩位國民黨在地立委，徐志榮（黃派）幫謝福弘，但陳超明尚未實際表態，這也會有所影響。

因此，鍾東錦24日在苗栗市千璽會館舉辦18鄉鎮市幹部團結宣誓大會時，除推派徐耀昌夫人蔡麗卿擔任主任委員、立法委員陳超明擔任總幹事外，徐耀昌也首次現身替鍾站台，讓外界議論紛紛。此外，蔡麗卿會中更批評劉政鴻把縣府財政搞垮，喊出支持謝福弘就是支持劉政鴻。

不過，苗栗地方人士直言，徐耀昌幫鍾東錦站台不是新聞，其實徐的秘書群早就到鍾那邊，兵馬都過去了，這是預料之中的事情，因此對選情影響還好，「會過去的早就會過去，不會因為這樣一喊，其他人就會過去」。

對於陳超明擔任總幹事，該地方人士指出，其實陳超明的辨公室主任是兩邊跑，但陳本人還沒明確表態。現在國民黨團結無望，必須各自努力，但國民黨對手終究是民進黨，相信選民會有自己的選擇，而如果苗栗南方能團結，謝福弘就有可能贏過鐘東錦。

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