賈永婕見證嚴：我是女神！一個舉動讓婆婆傻眼　上人1句話超智慧

▲賈永婕要求比出愛心手勢。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



記者崔子柔／綜合報導

藝人賈永婕昨（28）日到慈濟拜見證嚴法師，一見面就介紹時自己是「女神」，還在合照時要求擺出「啾咪」姿勢，讓老公和婆婆都看傻眼。

「今天是我老公非常驚恐的一天！」賈永婕在臉書發文表示，她昨日一見到上人，就說「妳好我是女神」，老公衝上去想制止但已經來不及了。

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▲▼賈永婕昨日到慈濟走訪。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕提到，要合照時她說「啾咪，上人啾咪」，讓全場都傻眼，婆婆也直言「你膽子好大」，沒想到上人這時脫口一句，「她就是因為膽子大才會做這麼多的事」，讓賈永婕開心地說，「感恩上人妳好有智慧，永遠學習的對象，女神愛你喔」。

文章曝光後，不少網友留言表示，「敢在上人面前稱自己是女神的，普天下我看應該只有我們公認的超級無敵美少女了」、「我覺得大愛者無需太嚴肅，妳跟上人都是大慈悲的人，感謝您們」、「良善的女神遇到最有智慧的上人，好溫馨的文章與畫面」。賈永婕在防疫期間時常到處奔走，送愛心便當和醫療物資，被網友譽為「防疫女神」，更狂讚她人美心美