雙颱「不確定性」擴大！秋老虎發威高溫37℃　下週首波東北風報到

▲「秋老虎」的天氣特徵還會持續到下週。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

西北太平洋上目前有兩個颱風，其中一個不確定性擴大，但對台灣沒有影響。不過台灣因為「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定，高溫上看37度。「秋老虎」的天氣特徵還會持續到下週，下週三東北風增強，北台灣轉為有雨的天氣型態。

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▲西北太平洋仍維持著2個颱風。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新(29日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，西北太平洋仍維持著2個颱風。第17號「輕颱庫拉」在日本東方海面，向東北移動，將變性為溫帶氣旋；第18號「輕颱洛克」在琉球東南方海面向北轉東北，朝日本南方海面前進，3天後移速減慢，「紅框」範圍大，隱含動向的「不確定性」擴大，但對台無影響。

最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週三(5日)清晨，中層大氣為「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星降雨的機率。

▲新北南投高溫燈號。

各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至35至37度，中午前後紫外線「過量」及「危險」級，皆為「秋老虎」天氣的特徵。今日各地區氣溫：北部21至36度，中部24至37度，南部23至37度，東部22至35度。 氣象局也針對南投縣發佈高溫特報，連續出現36度高溫的機率。

下週三上午起，東北風漸增強，北台雲量漸增，轉有局部雨；氣溫漸降；晚起花、東亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。

▼左圖：29日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第17號「輕颱庫拉」在日本東方海面，向東北移動。第18號「輕颱洛克」在琉球東南方海面向北轉東北，朝日本南方海面前進，3天後移速減慢，「紅框」範圍大。右圖：28日各地紫外線最大值都在「危險級」及「過量級」。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）