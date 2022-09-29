《星光》劉明峰嫌「駐唱1200」太少　嗆告業者：看不起我？

▲劉明峰駐唱金額談不攏，和餐廳業者吵架。（圖／左，翻攝自記者爆料網／右，翻攝自劉明峰Facebook）



記者崔子柔／綜合爆島

34歲歌手劉明峰2007年從《超級星光大道》以第5名出道，現在主要接駐唱、商演工作，近日基隆一間駐唱餐廳業者爆料，劉明峰主動提出想駐唱，結果嗆「我有需要試唱嗎」，還說薪水開1200元價格是看不起他。針對業者在網路上的指控，劉明峰目前未有回應。

根據《記者爆料網》資料，業者投訴表示，劉明峰的女友8月中旬表示有意願來駐唱，但雙方當時沒有談妥，隔天劉明峰就親自上門，在Open mic時段即興演唱。業者後續告知駐唱薪水為2小時1200元，劉明峰也沒有多做表示，便加入店內排班群組。

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▲業者貼出和劉明峰的對話。（圖／翻攝自記者爆料網）



業者提到，劉明峰隔天透過友人表示希望提高薪水，被拒絕後就沒再聯絡，9月再度詢問是否有意願駐唱時，劉明峰卻翻臉說「我上月在高雄演出酬勞是4萬5千元」、「你今天開這個價格，我可以很合理的懷疑你是看不起我是嗎」，還指控店家未經同意將他當時試唱的影片PO上網。

業者無奈，他們只是小小餐廳，沒有主動要求劉明峰來演唱，不會因為他比較有名氣就提高給駐唱的預算，而且劉明峰當天到現場，幾乎沒人知道他是誰，在IG發影片時有標註劉明峰，當下他就有看見，但沒有要求下架，直到9月底再度詢問時，薪水談不攏才翻臉。針對業者在網路上的指控，劉明峰目前未有回應。

▼劉明峰翻臉留言。（圖／翻攝自Facebook）

