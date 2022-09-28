H級辣模認真上課「筆狂戳巨胸」！　網暴動：好彈

▲辛尤里分享「認真上課」照片，用筆狂戳胸部引發熱議。（圖／攝自yui__xin___的IG）

記者張鈜閔／綜合報導

火辣網紅辛尤里擁有傲人H級上圍，作風大膽，常在社群網站分享性感美照，網路上擁有不小人氣，IG有超過14萬粉絲追蹤，昨日她在IG分享一段「認真上課」的影片，只是一個動作讓網友都暴動喊「好有彈性」！

辛尤里最近在上花藝課，昨日她在IG分享一段「自己認真上課作筆記」的影片，畫面中她穿著超低胸平口上衣，拿著紙筆看似要認真作筆記，為了要寫字，只見她不斷將原子筆往巨胸上「戳」把筆頭弄出來，短短幾秒鐘影片引網友暴動。

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▲辛尤里用筆狂戳胸部引發熱議。（圖／攝自yui__xin___的IG）

影片吸引超過3千人點讚，網友紛紛留言「好有彈性啊」、「想看會不會錯邊戳到！」、「彈跳力十足」、「身材實在棒」。

辛尤里先前她因傷入院開刀，在病房內衣不蔽體的辣照引發熱議，她日前透露最近搬到台中，近日開始熟悉環境，向來打扮裸露的她，穿著低胸激短洋裝、露出一雙修長美腿在街頭逛逛，但逛了一圈讓她很不高興，直言：「最讓我不開心的是，我走在台中沒人搭訕。」

▲辛尤里住院時病人服滑落。（圖／翻攝自辛尤里臉書）