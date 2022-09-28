　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前國策顧問不想坐牢...搭遊艇偷渡大陸　罹癌才返台..下場曝

▲▼前總統馬英九曾接見時任全國工業總會理事長陳武雄。（圖／翻攝總統府網站）

▲高齡80罹癌的陳武雄（左），7年前因內線交易被判刑，畏罪搭遊艇偷渡到大陸。（圖／翻攝總統府網站）

記者郭玗潔／台北報導

有「石化教父」之稱的和桐集團創辦人陳武雄，因捲入和鑫光電內線交易案，7年前遭判刑2年6個月定讞後，竟畏罪撘遊艇偷渡到大陸，拒絕入監服刑因而遭通緝，直到去年才為了治療癌症，主動搭機返台，立即遭警方逮捕。台北地方法院審理後，就他偷渡的部分，依違反入出國及移民法，處4月徒刑，可易科罰金4萬元。

陳武雄現年80歲，曾任工總理事長，總統聘任無給職國策顧問，除因內線交易罪遭判刑確定外，也涉嫌台灣優力連鎖加油站詐貸18億元案，正由法院審理中。

判決指出，陳武雄以和桐公司的法人代表身分，擔任和鑫光電公司董事，2003年間，得知和鑫光電用假交易美化財報，被證交所察覺要求重編，提前在和鑫光電公告這個利空消息前2個月，以每股19元到25元不等大量出脫持股，規避損失達3573萬餘元，二審被依《證交法》內線交易罪，判刑2年6個月，併科罰金200萬元，最高法院在2015年7月9日駁回上訴定讞，同時也發函相關機關，禁止陳武雄出入國境。

陳武雄在7月判決定讞後，為逃避入監服刑，於8月某日由弟弟陳國雄介紹身分不詳的友人，安排他自桃園某碼頭搭乘遊艇，偷渡至大陸地區福建省廈門市五通碼頭後，藏匿於大陸地區。直到陳武雄罹癌，因想回台就醫，才於去年2月8日買了華航機票，從上海浦東飛回台灣，在松山機場遭警方逮捕歸案。

陳武雄歸案後，因病「保外就醫」，並未入監服刑，而他偷渡出境部分犯行，台北地檢署於今年7月再以明知被禁止出入境而偷渡出境罪，依《入出國移民法》起訴陳武雄，台北地院審理後，判陳4月徒刑，可易科罰金4萬元，全案還可上訴。

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
9歲喬治學校耍大牌！嗆同學「我爸是未來國王，你小心點」
快訊／台股盤中下殺逾300點　國安基金：會設法穩住
醫曝BA.5慘況「不是發燒就是確診」！網哀號：這次很強
周玉蔻失控爆哭126秒　今晚《辣新聞》不上了
太陽會新竹分會長遭狂開10槍！　警逮6嫌
股票全賣慘賠600萬！　他怒衝銀行吼「通通換美金」
快訊／又1熱帶低壓生成！估24小時內成颱「洛克」
哈哈3歲女罹罕病！　星心疼揭病程：每晚祈禱能替她受苦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶76歲母知本泡溫泉竟半夜失蹤　警消地毯式尋獲她躺水溝失溫

當過店員！男欠債3萬又失業　持刀搶超商1790元畫面曝光

澎湖男酒駕不繳55萬罰款賠大了　名下19筆土地一口氣全被查封

廖老大涉懷孕歧視嗆「叫局長來」　他反轟：想想自己母親和女兒

73歲帕金森氏翁是性侵狼！2度騎4輪車追逐慢跑少年　拖進樹叢硬上

前國策顧問不想坐牢...搭遊艇偷渡大陸　罹癌才返台..下場曝

家暴男暴怒持刀砍妻卻砍死妻子同事　重判20年

5秒狂開10槍！他蹲點1個月襲擊「太陽會新竹分會長」　警逮6嫌

阿北一路狂飆「還超車2警」狂飄酒氣　3度酒駕...還想自己騎回家

國藝獎得主撒古流性侵2女遭起訴　誆「體驗自然」特殊性癖好曝光

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

帶76歲母知本泡溫泉竟半夜失蹤　警消地毯式尋獲她躺水溝失溫

當過店員！男欠債3萬又失業　持刀搶超商1790元畫面曝光

澎湖男酒駕不繳55萬罰款賠大了　名下19筆土地一口氣全被查封

廖老大涉懷孕歧視嗆「叫局長來」　他反轟：想想自己母親和女兒

73歲帕金森氏翁是性侵狼！2度騎4輪車追逐慢跑少年　拖進樹叢硬上

前國策顧問不想坐牢...搭遊艇偷渡大陸　罹癌才返台..下場曝

家暴男暴怒持刀砍妻卻砍死妻子同事　重判20年

5秒狂開10槍！他蹲點1個月襲擊「太陽會新竹分會長」　警逮6嫌

阿北一路狂飆「還超車2警」狂飄酒氣　3度酒駕...還想自己騎回家

國藝獎得主撒古流性侵2女遭起訴　誆「體驗自然」特殊性癖好曝光

小三通難復航「兩岸入境政策不對等？」　國台辦：針對陸港澳有雙標

只有今天！麥當勞「6大品項買1送1」限時刮　大薯、麥克雞塊都有

王鴻薇戰周玉蔻「在地上打滾阿」　16年前畫面被挖出：太瘋狂

王思佳邀約還原「綠茶婊風波」！賴薇如再開槍：不同層次的人

三媽漲價不怕！老饕公開「1家平價火鍋」CP值破表：吃自助區就賺了

把哈士奇當成狼　女獵人po「血腥剝皮照」被罵回嗆：狗我也照殺

SEMI：2022年全球晶圓廠設備支出叩關千億美元　達新高

帶76歲母知本泡溫泉竟半夜失蹤　警消地毯式尋獲她躺水溝失溫

怕「吉」了！法官單場4次保送上壘　洋基睽違2年分區封王

「NCC成蘇貞昌小弟、蔡英文玩物」　國民黨團3要求：陳耀祥下台

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

小媽媽約砲暈船！　拋夫棄子最後慘被一句話打醒

帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫GG了

快訊／大轉彎！　周玉蔻今早提告柯蔣誹謗「不去了」

我要生了！24歲少婦報警託付3幼子

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

史上最狂小王！偷吃學生媽媽還告綠帽夫

高雄騎士自撞送醫不治　抽血竟驗出酒駕、確診

電梯大廈附停車位才租1萬6　她匯訂金急看房傻眼了

更多熱門

相關新聞

起底七期豪宅客老家　印證「鹿港有錢人」鄉親實力最堅強

起底七期豪宅客老家　印證「鹿港有錢人」鄉親實力最堅強

作風低調的彰化隱形富豪，一直以來都是台中豪宅的重要買盤，根據實價登錄顯示，台中七期頂級豪宅「寶輝秋紅谷」9樓毛胚再以1.3678億元成交，拆算車位單價來到74.8萬元，成為該社區近1年來最高單、總價，而買家為自彰化鹿港的莊姓富豪。

台灣代表團追悼安倍晉三　外交部追思：感謝台日友好貢獻

台灣代表團追悼安倍晉三　外交部追思：感謝台日友好貢獻

歐美政治性訪台「常態化？」

歐美政治性訪台「常態化？」

蓬佩奧又訪台　他諷「撈取政治資本」

蓬佩奧又訪台　他諷「撈取政治資本」

他驚覺被蹭網怒改密碼　隔天見「紙條」讓他兩難

他驚覺被蹭網怒改密碼　隔天見「紙條」讓他兩難

關鍵字：

陳武雄偷渡大陸內線交易

讀者迴響

熱門新聞

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

浴室矽利康發霉！網曝神招

小媽媽約砲暈船！　拋夫棄子最後慘被一句話打醒

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面