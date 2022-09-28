前國策顧問不想坐牢...搭遊艇偷渡大陸　罹癌才返台..下場曝

▲高齡80罹癌的陳武雄（左），7年前因內線交易被判刑，畏罪搭遊艇偷渡到大陸。（圖／翻攝總統府網站）

記者郭玗潔／台北報導

有「石化教父」之稱的和桐集團創辦人陳武雄，因捲入和鑫光電內線交易案，7年前遭判刑2年6個月定讞後，竟畏罪撘遊艇偷渡到大陸，拒絕入監服刑因而遭通緝，直到去年才為了治療癌症，主動搭機返台，立即遭警方逮捕。台北地方法院審理後，就他偷渡的部分，依違反入出國及移民法，處4月徒刑，可易科罰金4萬元。

陳武雄現年80歲，曾任工總理事長，總統聘任無給職國策顧問，除因內線交易罪遭判刑確定外，也涉嫌台灣優力連鎖加油站詐貸18億元案，正由法院審理中。

判決指出，陳武雄以和桐公司的法人代表身分，擔任和鑫光電公司董事，2003年間，得知和鑫光電用假交易美化財報，被證交所察覺要求重編，提前在和鑫光電公告這個利空消息前2個月，以每股19元到25元不等大量出脫持股，規避損失達3573萬餘元，二審被依《證交法》內線交易罪，判刑2年6個月，併科罰金200萬元，最高法院在2015年7月9日駁回上訴定讞，同時也發函相關機關，禁止陳武雄出入國境。

陳武雄在7月判決定讞後，為逃避入監服刑，於8月某日由弟弟陳國雄介紹身分不詳的友人，安排他自桃園某碼頭搭乘遊艇，偷渡至大陸地區福建省廈門市五通碼頭後，藏匿於大陸地區。直到陳武雄罹癌，因想回台就醫，才於去年2月8日買了華航機票，從上海浦東飛回台灣，在松山機場遭警方逮捕歸案。

陳武雄歸案後，因病「保外就醫」，並未入監服刑，而他偷渡出境部分犯行，台北地檢署於今年7月再以明知被禁止出入境而偷渡出境罪，依《入出國移民法》起訴陳武雄，台北地院審理後，判陳4月徒刑，可易科罰金4萬元，全案還可上訴。