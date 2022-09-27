捐精男已造65子每月「射炮」5次　承認與10%女客戶「人與人連結」

圖文／鏡週刊

美國洛杉磯男子戈迪（Kyle Gordy），是著名的「職業捐精男」， 目前他自稱已經打造出51名孩子，另外還有14名孩子正等待呱呱落地。但戈迪近日接受媒體訪問也承認，他所接洽的客戶中，有10%的案子是進行「人與人的連結授精」。

戈迪多年來為女同志、不孕夫婦等有孩子需求，卻有無法走正常管道的人來捐精，其實戈迪算是「非法捐精」，並沒有透過正常的醫療與法律程序，而是和客戶私下約定。不過戈迪的口碑還算不錯，因此他常在美國與英國接案，目前他已打造出51名孩子，另外還有14名孩子正等待出生。

戈迪近日接受《GB》訪問指出，平均每個月他都要「射炮」3-5次，「取精」後再拿給客戶自行注入體內受精。如果不考慮流產的情況在內，他稱他的「命中率」高達40%。不過戈迪也承認，當中有10%的案子是採取「人與人的連結授精」，但戈迪強調，雙方在行房之前，都會互相交換體檢報告，以證明彼此都沒有性病威脅。

戈迪還說，其實當中有些女客戶，很願意讓他與孩子接觸，只要女方同意，他都願意和孩子互動，甚至有的人至今還保持聯絡。戈迪也稱，目前以他的狀況，他會一直「授精」，直到女性不需要他的那一天為止。







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