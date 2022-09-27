「蛋餃還是被輾過的布丁」　彰化志工吉祥物長相獨特...意外爆紅

▲▼彰化縣政府社會處吉祥物徵選造成話題。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府近日舉辦「志願服務吉祥物姓名徵選」活動，社會處指出，因志願服務隊遍布全彰化，將「吉祥物」放入全縣地圖，卻引來不少網友歪樓討論，「像一坨散開的蛋黃」、「壞掉的布丁」、還有人說是圖案上的陰影像是戴著「胸罩」，使得原本不起眼的活動，卻因吉祥物造型造成話題，達到意外的宣傳效果。

原創設計圖是以彰化縣地圖做造型，戴著一頂球帽，兩手抱著一顆大紅心，超級的可愛，但與社會處海報上的的吉祥物案卻大大的不同，有網友在PTT發文問說，「活動很簡單，幫這一坨黃色的東西命名，就有機會拿到一萬元，鄉民覺得什麼名字最帥最適合呢？」立刻引發熱烈討論。

▲社會處原創第一名吉祥物與DM不同。（圖／縣府提供）

大走鐘的造型，有人說，「這不就蛋餃嗎」、「色違百變怪阿」、「頭被捏爆的海綿寶寶」、「超大塊雞排」、「融化的三角錐」、「被車輾過的布丁」，更有多人一致大推「彰東西」，好奇這一隻吉祥物的造型，更像是一片隔夜的「多力多滋」。

一個吉祥物意外爆棚，彰化縣政府也始料未及，社會處表示，彰化縣志願服務Logo吉祥物設計，經過公開徵選及網路票選，選出優勝作品，設計理念是以彰化縣地圖為概念，象徵志工遍布26個鄉鎮市，代表志願服務精神。

吳韋達議員今天在議會質詢時表示，設計團隊不只會設計主視覺，更會將一系列的形象及衍生物包裹式設計，包含旗幟、文書資料、網路應用等。更拿出台東與基隆市政報告來與彰化比較，彰化的投影片與報告書封面完全無設計可言，吳韋達表示設計在現在社會已經是一門顯學，彰化縣政府不該只投注硬體，更應該將設計品質大幅提升。