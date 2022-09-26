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醉大叔捷運嗆女看三小！尾隨進電梯頂撞　正義哥出手側摔壓制

▲酒醉王男騷擾捷運站通勤女子大鬧捷運站，遭警方逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲酒醉王男騷擾捷運站通勤女子、大鬧捷運站，遭警方逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北捷運景安站9月7日傍晚發生一起旅客糾紛案，當天18時許正值下班時間，一名酒醉失控的王姓男子（39歲），在捷運站體內對面的女乘客叫囂拉扯並怒嗆「看三小」，另名見義勇為的乘客莊男幫忙勸架，卻遭王男揮拳毆打，爆發肢體衝突，經捷警調閱相關監視器影像釐清案情後，當場逮捕鬧事醉漢王男，警方依觸犯妨害自由、妨害名譽及傷害等多項罪名將他移送法辦。

台北市捷警第二分隊警員林郁翔、李勝文當時接獲勤指中心通報，捷運景安站發生旅客糾紛，2員趕到現場處理，通勤的蔡女在捷運車廂內遭酒醉王姓男子突然嗆問「看三小」，王男酒後失去理智，認為對方瞪他才出言飆罵。

▲酒醉王男騷擾捷運站通勤女子大鬧捷運站，遭警方逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王男不斷用身體頂撞女子。（圖／記者張君豪翻攝）

蔡女擔心自身安危，未理會起身閃避，王男卻尾隨下車，多次言語挑釁以身阻擋蔡女離開，連蔡女搭乘電梯，他也尾隨騷擾，甚至用身體頂對方，造成女子嚴重困擾，另名通勤族莊男見狀，熱心上前幫忙擋住王男，讓蔡女先行離開現場。

不料王男將矛頭轉向莊男，在捷運站內不斷藉機挑釁衝撞莊男甚至揮拳攻擊，莊男不堪其擾，遂將王男側摔倒地壓制，捷警與轄區中和分局景安派出所警員到場，後依法將王男管束逮捕，警方調閱捷運站站體、車廂監視器影像後，將王男移交中和分局續行偵辦。

捷運警察隊呼籲民眾，請謹慎評估自身體力適量飲酒，為確保自身安全並避免酒後失態，造成其他旅客困擾，飲宴後建議可由「親友陪同搭乘捷運」，或採「指定親友駕駛」、「酒後代為駕駛」及「代叫計程車服務」避免失態擾民吃上官司。

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