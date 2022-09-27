獨／阿羅哈客運復出了！轉型遊覽車　歐洲車隊改裝「推包車服務」

▲阿羅哈客運歐洲車隊轉型遊覽車，重新改裝搶搭旅遊復甦潮。（圖／阿羅哈通運提供）

記者李姿慧／台北報導

阿羅哈客運受疫情影響，今(111)年2月19日起停駛，不少民眾不捨趕搭末班車，不過近來不少人發現「阿羅哈復出了」，阿羅哈客運歐洲新車已改裝成遊覽車搶攻旅遊市場，阿羅哈客運董事長陳瑞玲證實，遊覽車包車服務已經開始開放訂車。

1999年成立的阿羅哈客運曾推出車掌小姐服務，一度也曾有臥鋪，搭配隔間門和拉簾、個人液晶電視等，且一度北高速度比台鐵自強號快，過去曾被認為是最頂級客運，卻因客運業百家爭鳴，加上疫情衝擊，讓阿羅哈今年2月申請停駛，若一年內未復駛，將視為歇業。

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不過近來不少民眾發現阿羅哈車輛出現在路上，更打出廣告推出包車旅遊服務，強調歐洲車隊和高級的設備。

阿羅哈客運董事長陳瑞玲今(9/27)接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，因阿羅哈客運停駛，但阿羅哈客運有一批歐洲新車，車況相當好，現在如果售出，賣價也不好，加上自己也有一家阿羅哈通運，只是以往沒有做，她轉念後，認為可以轉型遊覽車，讓車輛提供包車服務，即起已開始營運。

▲阿羅哈客運歐洲車隊轉型遊覽車，重新改裝搶搭旅遊復甦潮。（圖／阿羅哈通運提供）

阿羅哈通運員工則指出，目前阿羅哈客運轉型通運，有20部26人座的車子，17人座也有20部，其他還有合作通運公司的車包括34人座和42人座，都能提供包車服務，8月底、9月初已經開始營運。

阿羅哈通運指出，阿羅哈歐洲車隊整體內外裝也都重新整體和裝潢過，內裝也有卡拉OK設備，包車費用依照天數和行駛公里數、路程等都有不同，已經有很多民眾來電詢問和包車。