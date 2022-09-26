iPhone 15最新爆料出爐　傳「Ultra」新型號取代Pro Max　

▲蘋果iPhone 14開賣不久，iPhone 15已出現新爆料。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今年iPhone 14才剛開賣不久，而對iPhone 15系列的傳言也已經出爐，彭博社記者Mark Gurman對此表示，蘋果正準備明年用全新的「Ultra」型號 iPhone 15 取代「Pro Max」版本。

今年，蘋果iPhone 14系列標準版明顯減配，晶片、外觀基本都沒升級，重點全都放在了Pro版上。相反，Pro版因為全新的動態島外觀、A16晶片、4800萬像素主鏡頭等升級，銷售數據非常可觀。

明年的iPhone 15最主要的改變就是將全面採用USB-C接口，預計可以大幅提升充電與傳輸的速度，也讓許多果粉十分期待。

如果爆料的資訊屬實，明年會有一款名為iPhone 15 Ultra的機型登場，會是頂級的機皇定位。有些全新的功能和配置可能就會是 iPhone 15 Ultra 獨享，連 iPhone 15 Pro 都無法配備，預計iPhone 15各版本間的差異會越來越大。不過Mark Gurman僅透露機型的名稱更變，並沒有進一步說明會有哪些更新規格、功能。