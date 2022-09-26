台東池上深夜傳巨響！10米相思樹倒塌...鄉親以為又震奪門逃

▲台東池上鄉振興村內1棵高逾10米的相思樹深夜倒塌，巨大聲響嚇壞村民。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東關山分局錦安派出所所長陳泰山與警員日前夜間接獲民眾報稱「有路樹倒下阻路」。員警趕往現場管制，隨後部落主席林宗玉及民眾林明生拿著電鋸，將樹木切成塊，再將其移至路邊安全處擺放。居民聞訊至現場拍照，並PO至社群網站，警民合作移除倒地路樹，深獲當地民眾一致肯定與讚許！

▲員警與當地居民合力鋸段倒臥路中的樹幹清除路障。

碰！一聲巨響會不會地震又來了！住在池上鄉振興村8鄰民眾隨即跑出戶外察看，原來是種植在邊坡約10幾米高的相思樹倒下，並橫亙在路中間，阻擋附近民眾的進出，而且是在夜間，視線又不良，居民恐怕會有意外發生，遂撥電話鄉錦安派出所求助。

正在執行巡邏勤務的所長陳泰山與警員洪于涵接獲通報，隨即趕往現場，除置放三角錐管制交通外，同時也通知路權單位池上鄉公所前來移除該路樹。此時熱心公益的部落主席林宗玉及民眾林明生，頭戴頭燈手拿電鋸急忙趕來幫忙。員警於兩側指揮交通，他們熟練迅速的將樹幹切成塊，並移至路旁安全處所堆放，大約1小時，該路便恢復暢通。附近住戶也到現場關切，並拍照PO網感謝錦安派出所員警及部落主席及熱心民眾，在極短時間內，便恢復交通順暢，維護居民出入的安全。

▲當地居民PO文臉書感謝員警及熱心民眾清除障礙。

關山警察分局表示，近日發生多次強震，民眾聽到巨響猶如驚弓之鳥，紛紛奪門而出，所幸在錦安派出所所長陳泰山及警員洪于涵與熱心民眾的妥適處置下，不僅順利移除路樹，更讓居民感到安心及窩心。